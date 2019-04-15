16 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 квітня, святкують Водопілля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 16 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що вшановують Микиту Сповідника. Він був ігуменом, який жив у 8-9 ст у Мидикийській обителі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодосія, Микита, Іван, а також Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1178 до н. е. – повне сонячне затемнення. В цей же день, за підрахунками вчених, Одіссей повернувся на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни.

1346 – Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.

1632 – засновано Києво-Могилянську академію.

1705 – англійська королева посвятила Ісаака Ньютона у лицарі.

1710 – Пилипа Орлика обрано гетьманом України.

1710 – ухвалили "Пакти та Конституцію прав і вольностей Запорозького війська", одну з перших у світі конституцій.

1912 – англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1995 – почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.

2003 – підписали Афінський трактат, за яким 10 нових країн стали членами ЄС.

Пилип Орлик

ХТО НАРОДИВСЯ 16 квітня

1841 – Христина Алчевська, українська педагогиня, організаторка народної освіти.

1867 – Вілбер Райт, американський авіаконструктор, піонер авіації.

1889 – Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист.

1926 – Борис Возницький, український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.

1927 – Бенедикт XVI, Папа Римський.

1979 – Крістіан Альберс, голландський автогонщик, пілот Формули1.

1986 –Петро Чернявський, український гітарист, учасник гурту "Океан Ельзи".

Бенедикт XVI, Папа Римський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважається, що саме з цього дня сніг починає активно танути, а по річках спливають крижини. Паводок – страшне явище, яке приносить багато негараздів. Якщо ріка виходить з берегів, то зносить усе на шляху.

Також вірували, що у цей день прокидається від зимової сплячки водяник. Селяни задобрювали його, а тому пригощали хлібом, кашею, тельбухами тощо. Переповідали, що навіть якщо водяний не з'їсть – їжа навесні стане в пригоді всім тварям, які живуть у річковій глибині.

Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цей день у 2019 році припадає на 6 седмицю Великого посту. У вівторок, 16 квітня, можна їсти тільки гарячу їжу без олії.

У день Микити або Водопілля, як називали в народі, прокидався Водяний. І він був дуже злий. Тому у цей день селяни остерігалися води.

Також сьогодні не варто рибалити, адже це теж може розгнівати Водяного.

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