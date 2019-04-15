На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
16 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 11
Сьогодні, 16 квітня, святкують Водопілля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 16 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що вшановують Микиту Сповідника. Він був ігуменом, який жив у 8-9 ст у Мидикийській обителі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 16 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодосія, Микита, Іван, а також Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1178 до н. е. – повне сонячне затемнення. В цей же день, за підрахунками вчених, Одіссей повернувся на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни.
- 1346 – Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.
- 1632 – засновано Києво-Могилянську академію.
- 1705 – англійська королева посвятила Ісаака Ньютона у лицарі.
- 1710 – Пилипа Орлика обрано гетьманом України.
- 1710 – ухвалили "Пакти та Конституцію прав і вольностей Запорозького війська", одну з перших у світі конституцій.
- 1912 – англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.
- 1995 – почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.
- 2003 – підписали Афінський трактат, за яким 10 нових країн стали членами ЄС.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 квітня
- 1841 – Христина Алчевська, українська педагогиня, організаторка народної освіти.
- 1867 – Вілбер Райт, американський авіаконструктор, піонер авіації.
- 1889 – Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист.
- 1926 – Борис Возницький, український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.
- 1927 – Бенедикт XVI, Папа Римський.
- 1979 – Крістіан Альберс, голландський автогонщик, пілот Формули1.
- 1986 –Петро Чернявський, український гітарист, учасник гурту "Океан Ельзи".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Вважається, що саме з цього дня сніг починає активно танути, а по річках спливають крижини. Паводок – страшне явище, яке приносить багато негараздів. Якщо ріка виходить з берегів, то зносить усе на шляху.
Також вірували, що у цей день прокидається від зимової сплячки водяник. Селяни задобрювали його, а тому пригощали хлібом, кашею, тельбухами тощо. Переповідали, що навіть якщо водяний не з'їсть – їжа навесні стане в пригоді всім тварям, які живуть у річковій глибині.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Цей день у 2019 році припадає на 6 седмицю Великого посту. У вівторок, 16 квітня, можна їсти тільки гарячу їжу без олії.
- У день Микити або Водопілля, як називали в народі, прокидався Водяний. І він був дуже злий. Тому у цей день селяни остерігалися води.
- Також сьогодні не варто рибалити, адже це теж може розгнівати Водяного.
Читайте також: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
21:56Як подолати весняну втому
-
21:31Кендалл Дженнер спокусливо оголила плечі на новому фото
-
21:23В Ізраїлі навчилися друкувати живі серця на 3D-принтері
-
21:16Скільки потрібно працювати, щоб заробити на сніданок у різних містах світу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0016 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд
-
20:42Як зробити кожен ранок приємним: проста інструкція
-
20:23Єлизавета II обрала яскраве пальто для виходу в світ
-
20:13Audi показала конкурента електричного Volkswagen ID
-
19:54Дві найпопулярніші шкідливі звички, які насправді корисні
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 17, 18 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:44Названо основні нововведення iOS 13: фанатам Apple сподобається майже все
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:21Коли можна спостерігати перший весняний зорепад: точна дата
-
19:12Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
18:42Чи випадає екран у Amazfit Bip: популярний блогер взявся це перевірити
-
18:30Порошенко процитував монолог Зеленського із серіалу Слуга народу
-
18:20Ці продукти знижують апетит і пригнічують голод
-
18:14У Шанхаї дебютував футуристичний концепт Chery
-
18:00Гороскоп на 16 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото
-
17:43Як перебування у космосі впливає на людину: експеримент NASA, проведений на близнюках
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
-
16:05Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
14:23Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція
-
12:22Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо
-
10:22Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
-
08:21Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях