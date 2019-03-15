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16 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Яке сьогодні свято

Сьогодні, 16 березня, у світі вшановують православних мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска і Зинона, а також святкують річницю від запуску супутника "Космос-1". До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 16 березня вшановують православних мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска і Зинона.

За правління імператора Максиміана в понтійському місті Амасії у в'язниці перебувало троє християн: два рідні брати – Євтропій і Клеонік, і Василіск. Три дні мучили вірних Христових борців. Коли ж зрозуміли, що це не похитне їхньої святої віри, засудили на страту. Святі брати Євтропій і Клеонік були розп'яті, а Василіск був зарубаний мечем 290 року. Мощі мучеників прославилися численними чудами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.

16 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 314349
Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 870 – заснування в Болгарії православної церкви.
  • 1079 – в Ірані прийнятий мусульманський календар.
  • 1521 – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін.
  • 1664 – поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського.
  • 1919 – у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
  • 1926 – американський конструктор Роберт Годдар провів успішне випробування першої ракети на рідкому паливі.
  • 1936 – з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки "М-1".
  • 1952 – за одну добу (15-16 березня) в місті Чілаос на острові Реюньон випала рекордна кількість опадів – 1870 мм (7554 т води на один акр).
  • 1960 – у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
  • 1962 – СРСР запустив у космос супутник "Космос-1".
  • 1999 – група археологів виявила на півночі Аргентини три замерзлих мумії дітей, які були принесені в ритуальну жертву.
  • 2006 – Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.
  • 2014 – Відбувся незаконний референдум в Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.
16 березня 1919 року — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком. - фото 314605
16 березня 1919 року — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.

Хто народився 16 березня

  • 1859 – Олександр Попов, фізик і електротехнік, один з піонерів використання електромагнітних хвиль для радіозв'язку.
  • 1882 – Алчевська Христина, українська письменниця, драматург, прозаїк, поетеса і педагог.
  • 1883 – Соня Грін, американська письменниця, видавець-аматор українського походження, дружина Говарда Лавкрафта.
  • 1884 – Бєляєв Олександр Романович, письменник-фантаст ("Людина-амфібія", "Голова професора Доуеля").
  • 1894 – Юрій Дараган, український поет, представник «празької школи».
  • 1910 – Аладар Геревич, угорський спортсмен-фехтувальник.
  • 1930 – Сергій Юрський, актор театру і кіно ("Місце зустрічі змінити не можна", "Любов і голуби", "12 стільців").
  • 1940 – Бернардо Бертолуччі, італійський поет, драматург, кінорежисер, лауреат премії "Оскар".
  • 1944 – Микола Підгорний, український живописець.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

В цей день виходили в поля й обходили їх хрест-навхрест. Так привертали увагу сонця, щоб воно топило сніг на полі. Також хрест на полі був покликаний захистити посіви від хвороб та нечистої сили.

Хрест, як знак-оберіг, ставили та малювали там, де людина стикалася з найбільшою небезпекою, біля вогнища, на вікнах й дверях, на межі села, на перехрестях. Також важливо знати певні правила і дотримуватися їх. Приміром, на заході сонця не можна давати в борг ні хліба, ні грошей. Коли сонце зайшло, не можна виносити сміття на вулицю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В Україні триває Великий піст. Під час посту українці очищуються духовно та тілесно до Великодня. У цей час віряни дотримуються особливого рослинного харчування. Окрім того, що не можна вживати в їжу м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця, ще потрібно зважити на календар харчування.

У суботу, 16 березня 2019 року можна їсти тільки гарячу їжу з рослинною олією.

Також у піст заведень молитися, відмовлятися від розваг, спокутувати гріхи добрими ділами.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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