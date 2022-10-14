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15 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 жовтня – субота

Сьогодні, 15 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день сільських жінок і Всесвітній день миття рук. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 жовтня, день Юстини і Кипріяна. 15 жовтня вважався нещасливим днем, адже люди вірили, що саме сьогодні особливо активною стає нечиста сила, яка може довести людину до самогубства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна (Ганна), Давид, Касян, Костянтин, Кипріян, Устина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день сільських жінок
  • Всесвітній день миття рук
  • 533 – великий візантійський полководець Велізарій вступає в Карфаген
  • 1570 – заснована нинішня столиця Північної Кореї місто Пхеньян
  • 1582 – вводиться григоріанський календар папою римським Григорієм XIII
  • 1917 – розстріляна знаменита шпигунка, танцівниця Мата Харі
  • 1973 – популярна операційна система UNIX оновилася до четвертої версії
  • 1981 – заснована легендарна метал-група Metallica
  • 1985 – початок кінця СРСР – М. Горбачов оголосив про плани економічної перебудови
  • 1992 – визнаний винним в 52 вбивствах серійний маніяк Андрій Чикатило
  • 2005 – мітинг в Києві переріс у криваву бійку між націоналістами і комуністами
  • 2007 – компанією Intel оголошено про розробку нового процесора для мобільних застосувань – Intel Atom
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Всесвітній день миття рук

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЖОВТНЯ

  • 70 до н. е. – відомий римський поет, автор "Енеїди" Публій Вергілій Марон
  • 1608 – італійський математик і фізик, який придумав ртутний барометр Євангеліста Торрічеллі
  • 1814 – видатний поет, прозаїк і драматург Михайло Юрійович Лермонтов
  • 1844 відомий німецький філософ, творець самобутнього філософського вчення, Фрідріх Ніцше
  • 1897 – автор безсмертних творів "Дванадцять стільців", "Золоте теля" Ілля Ільф
  • 1920 – сценарист і письменник, автор роману "Хрещений батько" Маріо П'юзо
  • 1924 – менеджер і промисловець, який очолював автомобільні компанії "Форд" і "Крайслер", автор кількох бестселерів Лі Якокка
  • 1960 – автор і ведучий телепередачі "Школа доктора Комаровського", український терапевт Комаровський Євген
  • 1961 – соліст легендарної рок-групи "Наутілус Помпіліус" В'ячеслав Бутусов
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Ніцше

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сильний дощ 15 жовтня – зима буде холодною
  • 15 жовтня опадає листя – скоро вдарять перші справжні морози
  • Випав сніг 15 жовтня – через 40 днів настане справжня зима
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 15 жовтня не варто надягати яскравий одяг
  • Заборонено ночувати в чужому помешканні
  • Не можна в цей день підіймати що-небудь з землі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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