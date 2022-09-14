15 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 вересня, у світі відзначають Міжнародний день демократії, а в Україні – День фармацевтичного працівника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 вересня, християни відзначають день пам'яті мученика Мамонтія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 15 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Філіп, Юліан, а також Юхим.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день демократії.

Всесвітній день боротьби з лімфомами.

День народження Google.

День вільних грошей.

День фармацевтичного працівника України.

1941 — у Берліні ув'язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1944 — у Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1968 — в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запущено космічний апарат "Зонд-5", котрий вперше у світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.

1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.

2000 — у Сіднеї відбулася церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.

2008 — банкрутство "Lehman Brothers".

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ВЕРЕСНЯ

1890 — Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективної прози, одна з найбільше публікованих письменників за всю історію людства.

1892 — Михайло Гайворонський, український музикант, композитор, поет, капельмейстер Армії УНР.

1894 — Жан Ренуар, французький режисер, сценарист, продюсер, актор.

1928 — Кеннонболл Еддерлі, американський джазовий саксофоніст.

1941 — Флоріан Альберт, угорський футболіст, нападник, найкращий гравець Європи 1967 року.

1955 — Володимир Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового гопака

1978 — Анатолій Пашинін, український актор театру і кіно.

1980 — Джолін Цай, тайванська співачка, танцівниця, актриса, дизайнер і композитор.

1984 — Гаррі, герцог Сассекський, син принцеси Діани і принца Чарльза, спадкоємець британської корони (3-й в черзі).

2004 — Давід Попович, румунський плавець, рекордсмен світу на дистанції 100 метрів вільним стилем.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не розпочинати нові справи.

Не можна сьогодні відправлятися за покупками.

Заборонено ввечері або вночі випасати худобу.

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