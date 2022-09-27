15 українських слів, незамінних у ресторані

Радіо Максимум продовжує знайомити вас з особливими українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті.

Цього разу дізнайтеся, як звернутися до офіціанта чи бармена в українському ресторані. До речі, у Львові у "Трапезній" Музею ідей відвідувачам роздають словники із такими чисто галицькими словами.

Для того, щоб поповнити свій словниковий запас вражаючими словами, завантажуйте додатки "Р.І.Д." та "Мова. ДНК нації". А поки ловіть 15 слів, якими здивуєте своїх друзів у кнайпі.

Стравопис – меню.

Рахуба – рахунок.

Напивок (тацьові) – чайові.

Наїдки – гарніри.

Начиння – посуд.

Філіжа́нка – маленька чашка.

Га́мати – їсти.

Вуличне жировисько – фаст фуд.

Ква́рта – чверть літра.

Келішок – чарочка.

Коки – коктейль.

Бровар – пиво.

Аквавіта – горілка.

Вхіритись (влюлятись) – перепити алкоголю.

Абстинент – той, що не п’є алкоголю.

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