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15 українських слів, незамінних у ресторані

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Леонардо Ді Капріо - фото 1
Леонардо Ді Капріо / Кадр з фільму "Великий Гетсбі"

Радіо Максимум продовжує знайомити вас з особливими українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті.

Цього разу дізнайтеся, як звернутися до офіціанта чи бармена в українському ресторані. До речі, у Львові у "Трапезній" Музею ідей відвідувачам роздають словники із такими чисто галицькими словами.

Для того, щоб поповнити свій словниковий запас вражаючими словами, завантажуйте додатки "Р.І.Д." та "Мова. ДНК нації". А поки ловіть 15 слів, якими здивуєте своїх друзів у кнайпі.

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Стравопис – меню.

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Рахуба – рахунок.

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Напивок (тацьові) – чайові.

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Наїдки – гарніри.

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Начиння – посуд.

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Філіжа́нка – маленька чашка.

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Га́мати – їсти.

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Вуличне жировисько – фаст фуд.

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Ква́рта – чверть літра.

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Келішок – чарочка.

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Коки – коктейль.

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Бровар – пиво.

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Аквавіта – горілка.

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Вхіритись (влюлятись) – перепити алкоголю.

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Абстинент – той, що не п’є алкоголю.

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Джерело: Радіо Максимум
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