15 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

15 липня православна церква святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, а також вшановує святителя Фотія, митрополита Київського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іувеналій і Фотій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День українських миротворців

Всесвітній день навичок молоді

1228 – папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

1410 – Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1663 – у Львові король Ян II вирішив йти кількома колонами походом в Україну

1776 – Відкрито театр "Ла Скала".

1799 – Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.

1988 – На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

1998 – Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛИПНЯ

1606 – Рембрандт ван Рейн, голландський художник

1814 – Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського

1899 – Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху

1892 – Мілена Рудницька, український філософ

1905 – Олександр Хвиля, український актор ("Кармелюк", "Морозко")

1917 – Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору

1919 – Айріс Мердок, британська письменниця

1930 – Жак Дерріда, французький філософ і теоретик літератури

1931 – Клайв Касслер, американський письменник

1981 – Ференц Бернат, угорський гітарист, композитор, кандидат мистецтвознавства, посол миру

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сазан починає плескатися – до теплої та ясної погоди.

Західний вітер подув – чекай дощу.

Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.

Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.

Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.

На кінчиках листя трави з'явилася роса – до опадів.

У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати у полі цього дня.

Не варто шити та займатись домашніми справами.

Не слід займатись важкою фізичною працею.

Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.

Не варто зациклюватися на негативних думках.

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