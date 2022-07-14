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15 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
15 липня православна церква святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, а також вшановує святителя Фотія, митрополита Київського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іувеналій і Фотій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День українських миротворців
- Всесвітній день навичок молоді
- 1228 – папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
- 1410 – Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
- 1663 – у Львові король Ян II вирішив йти кількома колонами походом в Україну
- 1776 – Відкрито театр "Ла Скала".
- 1799 – Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.
- 1988 – На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.
- 1998 – Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛИПНЯ
- 1606 – Рембрандт ван Рейн, голландський художник
- 1814 – Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського
- 1899 – Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху
- 1892 – Мілена Рудницька, український філософ
- 1905 – Олександр Хвиля, український актор ("Кармелюк", "Морозко")
- 1917 – Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору
- 1919 – Айріс Мердок, британська письменниця
- 1930 – Жак Дерріда, французький філософ і теоретик літератури
- 1931 – Клайв Касслер, американський письменник
- 1981 – Ференц Бернат, угорський гітарист, композитор, кандидат мистецтвознавства, посол миру
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сазан починає плескатися – до теплої та ясної погоди.
- Західний вітер подув – чекай дощу.
- Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.
- Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.
- Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.
- На кінчиках листя трави з'явилася роса – до опадів.
- У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
- Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати у полі цього дня.
- Не варто шити та займатись домашніми справами.
- Не слід займатись важкою фізичною працею.
- Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
- Не варто зациклюватися на негативних думках.
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