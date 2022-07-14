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15 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 липня – п'ятниця

Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

15 липня православна церква святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, а також вшановує святителя Фотія, митрополита Київського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іувеналій і Фотій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День українських миротворців
  • Всесвітній день навичок молоді
  • 1228 – папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
  • 1410 – Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
  • 1663 – у Львові король Ян II вирішив йти кількома колонами походом в Україну
  • 1776 – Відкрито театр "Ла Скала".
  • 1799 – Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.
  • 1988 – На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.
  • 1998 – Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.

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ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛИПНЯ

  • 1606 – Рембрандт ван Рейн, голландський художник
  • 1814 – Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського
  • 1899 – Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху
  • 1892 – Мілена Рудницька, український філософ
  • 1905 – Олександр Хвиля, український актор ("Кармелюк", "Морозко")
  • 1917 – Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору
  • 1919 – Айріс Мердок, британська письменниця
  • 1930 – Жак Дерріда, французький філософ і теоретик літератури
  • 1931 – Клайв Касслер, американський письменник
  • 1981 – Ференц Бернат, угорський гітарист, композитор, кандидат мистецтвознавства, посол миру
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сазан починає плескатися – до теплої та ясної погоди.
  • Західний вітер подув – чекай дощу.
  • Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.
  • Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.
  • Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.
  • На кінчиках листя трави з'явилася роса – до опадів.
  • У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
  • Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна працювати у полі цього дня.
  • Не варто шити та займатись домашніми справами.
  • Не слід займатись важкою фізичною працею.
  • Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
  • Не варто зациклюватися на негативних думках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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