15 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 липня, святкують День українських миротворців, а також Всесвітній день навичок молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячене матері всіх духів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День українських миротворців

Всесвітній день навичок молоді

Національний день хот-дога в США

1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

1410 — Пройшла Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену і об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під керівництвом князя Вітовта і короля Ягайла.

1663 — у Львові король Ян ІІ прийняв рішення кількома колонами влаштувати похід в Україну

1683 — Величезна армія Османської імперії облягла Відень.

1776 — Відкрився театр "Ла Скала".

1799 — Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта Розетський камінь.

1988 — Прем'єра у США першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛИПНЯ

1606 — Рембрандт ван Рейн, знаменитий голландський художник

1814 — Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботаніка також автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор

1899 — Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху.

1892 — Мілена Рудницька, український філософ

1905 — Олександр Хвиля, український актор (Кармелюк, Морозко).

1917 — Роберт Конквест, британський історик, який досліджував Голодомор.

1919 — Айріс Мердок, британська письменниця (Чорний Принц)

1931 — Клайв Касслер, американський письменник (Підняти Титанік, Сахара, трилери про Дірк Пітта)

1961 — Форест Вітакер, американський актор, режисер, продюсер. Лауреат премій Оскар, Золотий глобус, BAFTA та Еммі (Останній король Шотландії, Королі вулиць, Експеримент, Прибуття)

1973 — Джон Долмаян, музикант, барабанник альтернативної метал-групи System of a Down.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми;

Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною;

Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров'я;

Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати в полі;

Не можна шити та займатись домашніми справами;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати;

Не можна тримати негативні думки в голові.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся