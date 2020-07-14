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15 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 липня – середа

Сьогодні, 15 липня, святкують День українських миротворців, а також Всесвітній день навичок молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячене матері всіх духів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День українських миротворців
  • Всесвітній день навичок молоді
  • Національний день хот-дога в США
  • 1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
  • 1410 — Пройшла Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену і об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під керівництвом князя Вітовта і короля Ягайла.
  • 1663 — у Львові король Ян ІІ прийняв рішення кількома колонами влаштувати похід в Україну
  • 1683 — Величезна армія Османської імперії облягла Відень.
  • 1776 — Відкрився театр "Ла Скала".
  • 1799 — Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта Розетський камінь.
  • 1988 — Прем'єра у США першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.
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ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛИПНЯ

  • 1606 — Рембрандт ван Рейн, знаменитий голландський художник
  • 1814 — Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботаніка також автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор
  • 1899 — Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху.
  • 1892 — Мілена Рудницька, український філософ
  • 1905 — Олександр Хвиля, український актор (Кармелюк, Морозко).
  • 1917 — Роберт Конквест, британський історик, який досліджував Голодомор.
  • 1919 — Айріс Мердок, британська письменниця (Чорний Принц)
  • 1931 — Клайв Касслер, американський письменник (Підняти Титанік, Сахара, трилери про Дірк Пітта)
  • 1961 — Форест Вітакер, американський актор, режисер, продюсер. Лауреат премій Оскар, Золотий глобус, BAFTA та Еммі (Останній король Шотландії, Королі вулиць, Експеримент, Прибуття)
  • 1973 — Джон Долмаян, музикант, барабанник альтернативної метал-групи System of a Down.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми;
  • Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною;
  • Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров'я;
  • Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.
15 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414493

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна працювати в полі;
  • Не можна шити та займатись домашніми справами;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати;
  • Не можна тримати негативні думки в голові.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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