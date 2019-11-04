15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів

На маркетологів чекає окремий казан у пеклі

Для того, щоб продати щось, потрібно неабияк попітніти. І мова не завжди йде про активні старання продавців-консультантів. Передовсім, стараються маркетологи, які ловлять у свої тенета наївних покупців. Ось вам фотодокази цього!

Отже, як же ж нас обдурюють маркетологи, – дивіться далі!

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Довжелезний сендвіч? А от і ні! Ловіть дві мініатюрні канапочки.

Величезні креветки для ваших кулінарних витворів перетворюються на куці морепродукти з сувенірними головами. Не виключено, що саме про них співала alyona alyona.



Безкоштовні сосиски? Ні, не чули!



Банки можна не міняти. Головне – ефектна етикетка.



Диявол в деталях. "12 міні-ролів, якщо розрізати кожен на чотири частини".



Ще один гігантський сендвіч.



Трос для скелелазіння не підходить для цього заняття.



Коли твоя ідеальна піца лише прикидалась ідеальною.



Всюди обман!



Коли коробка могла вмістити ще стільки ж цукерок.



Оливкова олія, яка на 90% складається з соняшникової. У нас все!



Санта Клаус виявився тим ще жмикрутом...



Панда зовсім не панда...



Порції для ліліпутів?..



Ідеальна скибочка та якісь недоїдки.

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