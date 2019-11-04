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15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів

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На маркетологів чекає окремий казан у пеклі - фото 1
На маркетологів чекає окремий казан у пеклі

Для того, щоб продати щось, потрібно неабияк попітніти. І мова не завжди йде про активні старання продавців-консультантів. Передовсім, стараються маркетологи, які ловлять у свої тенета наївних покупців. Ось вам фотодокази цього!

Отже, як же ж нас обдурюють маркетологи, – дивіться далі!

І ще: У мережі показали, як виглядає 10-річний гамбургер і картоплю фрі

Довжелезний сендвіч? А от і ні! Ловіть дві мініатюрні канапочки.

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Величезні креветки для ваших кулінарних витворів перетворюються на куці морепродукти з сувенірними головами. Не виключено, що саме про них співала alyona alyona.

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Безкоштовні сосиски? Ні, не чули!

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366036
Банки можна не міняти. Головне – ефектна етикетка.

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Диявол в деталях. "12 міні-ролів, якщо розрізати кожен на чотири частини".

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Ще один гігантський сендвіч.

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366032
Трос для скелелазіння не підходить для цього заняття.

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366038
Коли твоя ідеальна піца лише прикидалась ідеальною.

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366028
Всюди обман!

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366030
Коли коробка могла вмістити ще стільки ж цукерок.

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366031
Оливкова олія, яка на 90% складається з соняшникової. У нас все!

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366037
Санта Клаус виявився тим ще жмикрутом...

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366027
Панда зовсім не панда...

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366026
Порції для ліліпутів?..

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366035
Ідеальна скибочка та якісь недоїдки.

15 фото, які доводять, що ми – жертви маркетологів - фото 366025

Читайте також: Експерти назвали одну ключову відмінність між чоловіком і жінкою за кермом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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