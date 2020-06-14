15 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 червня, віряни вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, а також відзначають Всесвітній день вітру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського. Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, "прикрасою століття і кафедри" і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія, а також Ісидор.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вітру

1215 – англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів (перша "неписана конституція" Англії).

1775 – за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

1830 – у Севастополі почався "чумний бунт" матросів, невдовзі придушений військами.

1834 – відкрито Київський університет.

1844 – Ч. Гуд'їр запатентував метод вулканізації гуми.

1851 – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.

1869 – Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.

1903 – у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві

1924 – керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.

1940 – Червона армія окупувала Литву.

2007 – Прем'єрний показ першого українського анімаційного мульсеріалу "Лис Микита".

2014 – вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЧЕРВНЯ

1330 – Едуард Чорний Принц, старший син короля Едуарда ІІІ Плантагенета.

1397 – Паоло Учелло, італійський художник і математик доби раннього Відродження.

1594 – Ніколя Пуссен, великий французький живописець, найпослідовніший представник класицизму, філософ, теоретик мистецтва.

1843 – Едвард Ґріґ, норвезький композитор.

1860 – Олександр Томсон, український мовознавець родом з Естонії.

1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик; розвинув теорію стадіального формування психосоціальної «групової ідентичності» і паралельно "егоідентичності".

1903 – Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.

1941 – Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник.

1946 – Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.

1946 – Деміс Руссос, грецький співак.

1972 – Мохник Андрій український політичний діяч.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Горобці б'ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.

З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер 15 червня з Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день ходити і ліс.

Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.

Не можна гучно святкувати у цей день.

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні