На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
15 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 90
Сьогодні, 15 червня, віряни вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, а також відзначають Всесвітній день вітру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського. Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, "прикрасою століття і кафедри" і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія, а також Ісидор.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вітру
- 1215 – англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів (перша "неписана конституція" Англії).
- 1775 – за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.
- 1830 – у Севастополі почався "чумний бунт" матросів, невдовзі придушений військами.
- 1834 – відкрито Київський університет.
- 1844 – Ч. Гуд'їр запатентував метод вулканізації гуми.
- 1851 – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.
- 1869 – Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.
- 1903 – у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві
- 1924 – керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.
- 1940 – Червона армія окупувала Литву.
- 2007 – Прем'єрний показ першого українського анімаційного мульсеріалу "Лис Микита".
- 2014 – вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЧЕРВНЯ
- 1330 – Едуард Чорний Принц, старший син короля Едуарда ІІІ Плантагенета.
- 1397 – Паоло Учелло, італійський художник і математик доби раннього Відродження.
- 1594 – Ніколя Пуссен, великий французький живописець, найпослідовніший представник класицизму, філософ, теоретик мистецтва.
- 1843 – Едвард Ґріґ, норвезький композитор.
- 1860 – Олександр Томсон, український мовознавець родом з Естонії.
- 1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик; розвинув теорію стадіального формування психосоціальної «групової ідентичності» і паралельно "егоідентичності".
- 1903 – Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.
- 1941 – Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник.
- 1946 – Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.
- 1946 – Деміс Руссос, грецький співак.
- 1972 – Мохник Андрій український політичний діяч.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Горобці б'ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.
- З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
- Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
- Вітер 15 червня з Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день ходити і ліс.
- Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
- Не можна гучно святкувати у цей день.
Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
21:1415 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Найкраща біатлоністка світу завела мережу ідеальним тілом: спокусливе фото
-
20:22Створено сайт, на якому ви можете допомогти марсоходам NASA краще орієнтуватися на планеті
-
19:49Під час матчу без глядачів на поле вибіг уболівальник: епічне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
18:45Мережу вразив приголомшливий гол зі штрафного Віктора Циганкова: відео
-
18:14Гороскоп на 15 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
17:23Українська чемпіонка Юлія Мішура похизувалася сталевим пресом у відвертому купальнику
-
16:50Психологи дізналися, що жінки і чоловіки закохуються по-різному
-
16:1960 років разом: літня пара приміряла своє весільне вбрання і підкорила мережу
-
15:55Науковці склали психологічний портрет людей, які скуповували туалетний папір на карантині
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52Американець встановив рекорд по розрізанню ківі: відеофакт
-
14:24Розкішна жінка: Анджеліна Джолі показала нові фото
-
13:51Модель Кендіс Свейнпол похизувалась фігурою з різних ракурсів
-
13:21На скільки оштрафували українців під час карантину: шокуюча цифра
-
12:51Навіть без слів: учені назвали простий секрет щасливих пар
-
12:22Дівчина показала лайфхак для ідеально чистої постелі (відео)
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
11:20Як у фільмах за Кінгом: моторошний туман шокував мережу (відео)
-
10:54Які солодощі корисно їсти під час схуднення
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня
-
08:33Чому вранці просто необхідно пити склянку води
- 13 червня
-
21:23Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
-
18:33Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження
-
15:45Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху
-
12:46Перший день на новій роботі: як влитися в колектив
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами
-
15:00Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
-
12:55Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі
-
11:14Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня
-
07:15Погода в Україні 12 червня: грози та спека
- 11 червня
-
21:51Науковці назвали найгіршу у світі секс-позу, вона шалено популярна
-
19:15Як безпечно водити під час зливи: корисні поради для водіїв
-
17:00Територія А: тест, хто ти з українських зірок 90-х?
-
15:00Вакарчук вдруге покидає ВР: реакція мережі