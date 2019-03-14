15 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 березня, у світі відзначають День захисту прав споживачів та Міжнародний день сну. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 15 березня вшановують священномученика Феодота, єпископа Киринейського. Мученик походив із малоазійської Галатії, а під час гоніння на християн відкрито проповідував християнство.

Намісник Кіпру Савін наказав розшукати і привести єпископа Феодота на суд. Святий, дізнавшись про цей наказ, не чекаючи посланих воїнів, негайно з'явився до намісника. Праведника жорстоко катували, однак він мужньо витримав усі знущання та став прикладом для інших людей.

У той час святий Костянтин Великий дарував свободу віросповідання всім християнам і разом з іншими страждальцями звільнив і святого Феодота. Святитель повернувся в Кирену і після двох років єпископського служіння мирно помер.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Федот, Йосип, Микола, Арсеній.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день захисту прав споживачів

Міжнародний день сну

Свято багатого року в Японії

День Конституції в Білорусі

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів

1892 – заснований англійський футбольний клуб "Ліверпуль".

1892 – американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.

1906 – зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".

1927 – почалося будівництво Дніпрогесу.

1938 – в Саудівській Аравії виявлено першу нафту.

1939 – Карпатська Україна проголосила незалежність.

1964 – весілля кінозірок Елізабет Тейлор і Річарда Бартона.

День сну

Хто народився 15 березня

1891 – українець Григорій Нестор, найстарша у світі людина (†2007).

1932 – польський режисер і сценарист Єжи Гофман

1968 – італійська поп-співачка Сабріна

1975 – американський репер, лідер групи "The Black Eyed Peas" Вільям Адамс

1975 – американська актриса та модель Єва Лонгорія

Еva longoria

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

У Феодотів день судили про те, якою буде погода в найближчі місяці.

Яка 15 березня погода, таким і липень буде Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим. Холодний північний вітер віщує відповідно холодне літо Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг "надути" яку-небудь хворобу Ударили 15 березня морози – чекай поганих сінокосів Сонце світить опівдні – це хороший знак, який свідчить про багатий урожай хліба Дощ іде вранці – чекай доброго врожаю зернових культур. Якщо дощ йде опівдні або ближче до вечора – урожай хліба буде пізнім Опади 15 березня весь день – потеплішає нескоро Якщо на Федота посіяти селеру і цибулю – урожай цих культур буде дуже хорошим

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Федота Вітроноса розпалювати в будинку вогонь вважалося поганою прикметою. Це не стосується розпалювання печі для приготування їжі, але ось свічки намагалися не палити. Вважалося, що це принесе в будинок розруху й убогість. До вогню в цей день ставилися дуже обережно.

15 березня намагалися їсти скромно, мало і після заходу сонця. Ця прикмета не поширюється на хворих, дітей і вагітних жінок. Однак всім іншим наїдатися в цей день – означало позбавити себе достатку до кінця року.

Матюки і гучний сміх в цей день накликали на дім злидні. Також небажано влаштовувати застілля.

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