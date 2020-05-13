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14 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 травня – четвер

Сьогодні, 14 травня, відзначають день Веремія Запашника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем сьогодні відзначають свято Веремія Запашника. Цей день присвячений початку посівних робіт.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Акакій, Герасим, Веремій (Єремія), Юхим (Євфимій), Ігнатій, Макар, Пафнутій, а також Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1796 – британський хірург Едвард Дженнер уперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.
  • 1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.
  • 1853 – у США запатентували згущене молоко.
  • 1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.
  • 1915 – після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).
  • 1940 – Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.
  • 1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.
  • 1955 – у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами.
  • 1975 – футболісти "Динамо" (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.
У цей день запатентували згущене молоко - фото 403584
У цей день запатентували згущене молоко

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ

  • 1627 – Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.
  • 1727 – Томас Гейнсборо, британський художник.
  • 1771 – Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.
  • 1836 – Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу
  • 1871 – Василь Стефаник (†1936), український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик
  • 1920 – Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), голова ОУН(б).
  • 1944 – Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець "Зоряних воєн".
  • 1952 – Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер ("Назад у майбутнє").
  • 1967 – Віталій Портников, український публіцист та журналіст.
  • 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.
  • 1975 – Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи".
День народження Святослава Вакарчука - фото 403587
День народження Святослава Вакарчука

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Веремія хороша погода – під час збирання пшениці з полів дні також будуть погожі;
  • Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде спекотним;
  • Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.
  • На Веремія похмурий день – до морозної зими.
14 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 403588

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде;
  • Не можна у цей день лінуватися та цілий день лежати на печі;
  • Не варто сьогодні зловживати алкоголем і шкідливими звичками;
  • Не бажано у цей день сваритися, аби щастя не втекло з дому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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