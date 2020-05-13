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14 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 травня, відзначають день Веремія Запашника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем сьогодні відзначають свято Веремія Запашника. Цей день присвячений початку посівних робіт.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Акакій, Герасим, Веремій (Єремія), Юхим (Євфимій), Ігнатій, Макар, Пафнутій, а також Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1796 – британський хірург Едвард Дженнер уперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.
- 1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.
- 1853 – у США запатентували згущене молоко.
- 1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.
- 1915 – після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).
- 1940 – Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.
- 1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.
- 1955 – у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами.
- 1975 – футболісти "Динамо" (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.
У цей день запатентували згущене молоко
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ
- 1627 – Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.
- 1727 – Томас Гейнсборо, британський художник.
- 1771 – Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.
- 1836 – Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу
- 1871 – Василь Стефаник (†1936), український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик
- 1920 – Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), голова ОУН(б).
- 1944 – Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець "Зоряних воєн".
- 1952 – Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер ("Назад у майбутнє").
- 1967 – Віталій Портников, український публіцист та журналіст.
- 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.
- 1975 – Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи".
День народження Святослава Вакарчука
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Веремія хороша погода – під час збирання пшениці з полів дні також будуть погожі;
- Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде спекотним;
- Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.
- На Веремія похмурий день – до морозної зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде;
- Не можна у цей день лінуватися та цілий день лежати на печі;
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем і шкідливими звичками;
- Не бажано у цей день сваритися, аби щастя не втекло з дому.
Читайте також: Гороскоп на 14 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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