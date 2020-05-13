14 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 травня, відзначають день Веремія Запашника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем сьогодні відзначають свято Веремія Запашника. Цей день присвячений початку посівних робіт.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Акакій, Герасим, Веремій (Єремія), Юхим (Євфимій), Ігнатій, Макар, Пафнутій, а також Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1796 – британський хірург Едвард Дженнер уперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.

1853 – у США запатентували згущене молоко.

1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

1915 – після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

1940 – Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.

1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1955 – у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами.

1975 – футболісти "Динамо" (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

У цей день запатентували згущене молоко

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ

1627 – Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.

1727 – Томас Гейнсборо, британський художник.

1771 – Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.

1836 – Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу

1871 – Василь Стефаник (†1936), український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик

1920 – Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), голова ОУН(б).

1944 – Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець "Зоряних воєн".

1952 – Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер ("Назад у майбутнє").

1967 – Віталій Портников, український публіцист та журналіст.

1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.

1975 – Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи".

День народження Святослава Вакарчука

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Веремія хороша погода – під час збирання пшениці з полів дні також будуть погожі;

Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде спекотним;

Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.

На Веремія похмурий день – до морозної зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде;

Не можна у цей день лінуватися та цілий день лежати на печі;

Не варто сьогодні зловживати алкоголем і шкідливими звичками;

Не бажано у цей день сваритися, аби щастя не втекло з дому.

Читайте також: Гороскоп на 14 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку