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14 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 січня, в Україні відзначають Старий Новий рік, а віряни відзначають день Василя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 січня, Васильєв день. Це православне свято відзначається на честь Василя Великого, відомого як Василь Кесарійський. У четвертому столітті він був архієпископом Кесарії Каппадокійської та прославився як богослов, автор безлічі проповідей та творець ідеї іконостаса.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 14 січня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Богдан, В'ячеслав та Григорій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Старий Новий рік
- День Василя
- 1604 – відкрилася Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I
- 1761 – у бою біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (під командуванням Ахмад-шаха Дуррані) у союзі з індійськими мусульманськими загонами повністю знищило військо маратхських князів
- 1929 – під час укрупнення одиниць адміністративно-територіального поділу РРФСР було утворено Центрально-Промислову область
- 1943 – війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал
- 1969 – внаслідок пожежі на борту авіаносця ВМС США Ентерпрайз у районі Гавайських островів загинуло 27 людей, знищено 15 літаків
- 1972 – зійшла на трон королева Данії Маргрете II. Цікаво, що королева поза партійною політикою і не висловлює особистих політичних поглядів
- 1989 - Миколою Расторгуєвим та Ігорем Матвієнком засновано гурт Любе
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою
- 2005 – космічний зонд Гюйгенс здійснив посадку на Титан
ХТО НАРОДИВСЯ 14 СІЧНЯ
- 83 до н. е. – Марк Антоній, скандальний римський політик та воєначальник
- 38 до н. е. – Друз Старший, римський воєначальник, брат імператора Тіберія
- 1818 - Захаріас Топеліус, видатний фінський письменник і поет, який писав шведською мовою; також він запропонував зробити білий та блакитний кольори прапора Фінляндії.
- 1827 – Петро Петрович Семенов-Тян-Шанський, російський географ та громадський діяч
- 1875 – Альберт Швейцер, німецький теолог і лікар, лауреат Нобелівської премії миру 1952 року
- 1882 – Іван Огієнко (митрополит Іларіон), український православний митрополит, мовознавець
- 1911 – Анатолій Наумович Рибаков, російський письменник
- 1924 – Владлен Бахнов письменник, сценарист
- 1937 – Іслам, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії
- 1966 - Марко Хієтала, бас-гітарист і другий вокаліст фінської симфо-метал групи Nightwish
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо людина народилася у Василів день, то, згідно з повір'ями, вона буде дуже багатою
- Якщо небо ясне та зоряне – буде багатий урожай ягід
- На Василя туман – до врожаю
- Якщо 14 січня багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатим на мед
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 14 січня не рекомендується залишати книги відкритими
- Цієї п'ятниці заборонено вимовляти побажання з часткою "не"
- У жодному разі не можна збиратися за одним столом виключно жіночим колективом
- Не можна виносити сміття
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