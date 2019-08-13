14 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 серпня, святкують Медовий Спас або Маковея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають Медовий Спас або Маковея, а також Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. У цей день у церквах святять букети з квітів та маку, а також воду.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 14 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Олександр, Дмитро, Леонтій (Левко), Федір та Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1385 — Польща і Литва уклали Кревську унію, що передбачала об'єднання цих країн в єдину державу.

1457 — надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома.

1775 — Катерина ІІ видала імператорський маніфест, яким офіційно ліквідували запорізьке козацтво.

1880 — закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні.

1916 — в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.

1936 — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу.

1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі.

1971 — проголошено незалежність Бахрейну.

1980 — на Ленінській верфі у Ґданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.

1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.

Перші змагання з баскетболу на Олімпіаді

ХТО НАРОДИВСЯ 14 СЕРПНЯ

1777 — Ганс Крістіан Ерстед, данський вчений-фізик і хімік.

1860 — Ернест Томпсон Сетон, канадський письменник, художник-анімаліст.

1867 — Джон Ґолсуорсі, англійський письменник

1892 — Липківський Іван Васильович, український художник, представник школи "бойчукістів". Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР в 1937 році.

1908 — Манос Катракіс, грецький актор

1910 — Віллі Роні, французький фотограф

1960 — Сара Брайтман, британська співачка-сопрано, акторка і танцівниця

1968 — Хеллі Беррі, американська акторка

1983 — Міла Куніс, американська акторка

1984 — Джош Горджес, канадський хокеїст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Маковія літо починає закінчуватись, а температура знижується

Якщо дощ на Маковея, то буде менше природних пожеж

На Маковея будь-які гріхи пробачаються

Якщо на Маковея тепла та сонячна погода, то осінь буде холодною

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна прибирати та займатись важкою фізичною працею

Не можна займатись садівництвом та шиттям

Не можна плавати у річках та озерах

Не можна гучно розмовляти

Не можна лаятись, вживати нецензурні вислови та сваритися

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