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14 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 серпня, святкують Медовий Спас або Маковея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають Медовий Спас або Маковея, а також Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. У цей день у церквах святять букети з квітів та маку, а також воду.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 14 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Олександр, Дмитро, Леонтій (Левко), Федір та Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1385 — Польща і Литва уклали Кревську унію, що передбачала об'єднання цих країн в єдину державу.
- 1457 — надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома.
- 1775 — Катерина ІІ видала імператорський маніфест, яким офіційно ліквідували запорізьке козацтво.
- 1880 — закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні.
- 1916 — в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.
- 1936 — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу.
- 1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі.
- 1971 — проголошено незалежність Бахрейну.
- 1980 — на Ленінській верфі у Ґданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.
- 1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 СЕРПНЯ
- 1777 — Ганс Крістіан Ерстед, данський вчений-фізик і хімік.
- 1860 — Ернест Томпсон Сетон, канадський письменник, художник-анімаліст.
- 1867 — Джон Ґолсуорсі, англійський письменник
- 1892 — Липківський Іван Васильович, український художник, представник школи "бойчукістів". Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР в 1937 році.
- 1908 — Манос Катракіс, грецький актор
- 1910 — Віллі Роні, французький фотограф
- 1960 — Сара Брайтман, британська співачка-сопрано, акторка і танцівниця
- 1968 — Хеллі Беррі, американська акторка
- 1983 — Міла Куніс, американська акторка
- 1984 — Джош Горджес, канадський хокеїст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Маковія літо починає закінчуватись, а температура знижується
- Якщо дощ на Маковея, то буде менше природних пожеж
- На Маковея будь-які гріхи пробачаються
- Якщо на Маковея тепла та сонячна погода, то осінь буде холодною
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна прибирати та займатись важкою фізичною працею
- Не можна займатись садівництвом та шиттям
- Не можна плавати у річках та озерах
- Не можна гучно розмовляти
- Не можна лаятись, вживати нецензурні вислови та сваритися
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