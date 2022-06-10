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14-річний телефон Nokia 1680 перетворили на крихітний комп'ютер на Linux

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На старенькій Nokia 1680 запустили Linux - фото 1
На старенькій Nokia 1680 запустили Linux

Можливості ентузіастів не знають меж. Це вкотре доводять умільці, які змогли перетворити старенький телефон Nokia 1680 на справжній мінікомп'ютер.

Про це розповідає liliputing. Як зазначають у виданні, гаджет родом із 2008 року тепер працює на базі операційної системи Linux.

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Прокачати телефон зумів ентузіаст зі спільноти Hackday з ніком Remu NotMode. Він нічогенько прокачав пристрій. Телефон зазнав чималих змін. Зокрема, оснащений:

  • чипом Ingenic X100E з тактовою частотою 1 ГГц;
  • екраном на два дюйми типу IPS з роздільною здатністю QVGA;
  • симетричним роз'ємом USB Type-C;
  • камерою на цілих 5 мегапікселів.
14-річний телефон Nokia 1680 перетворили на крихітний комп'ютер на Linux - фото 507263

Крім того, телефон отримав новий мікрофон, адаптери Wi-Fi 4, а також Bluetooth 4. Також гаджет може похизуватись засобом аудіосинтезу Yamaha, а також акумуляторною батареєю BL-5C.

Однак ентузіастові не вдалось встановити модем. Тож, на жаль, цей пристрій не може здійснювати свою першочергову задачу – телефонувати. Також не вдалось "загнати" всередину графічний інтерфейс. Працює телефон лише за допомогою консольних команд.

14-річний телефон Nokia 1680 перетворили на крихітний комп'ютер на Linux - фото 507262

Гаджет, який в ентузіаста вийшов, отримав назву Notkia. Найближчим часом він планує викласти у мережу інструкцію, щоб інші могли повторити його витвір. Він також не виключає, що невдовзі з'являться цілі набори з прокачування Nokia 1680. Але станеться це лише за умови, що відповідний попит буде.

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