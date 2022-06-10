14-річний телефон Nokia 1680 перетворили на крихітний комп'ютер на Linux

Можливості ентузіастів не знають меж. Це вкотре доводять умільці, які змогли перетворити старенький телефон Nokia 1680 на справжній мінікомп'ютер.

Про це розповідає liliputing. Як зазначають у виданні, гаджет родом із 2008 року тепер працює на базі операційної системи Linux.

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Прокачати телефон зумів ентузіаст зі спільноти Hackday з ніком Remu NotMode. Він нічогенько прокачав пристрій. Телефон зазнав чималих змін. Зокрема, оснащений:

чипом Ingenic X100E з тактовою частотою 1 ГГц;

екраном на два дюйми типу IPS з роздільною здатністю QVGA;

симетричним роз'ємом USB Type-C;

камерою на цілих 5 мегапікселів.

Крім того, телефон отримав новий мікрофон, адаптери Wi-Fi 4, а також Bluetooth 4. Також гаджет може похизуватись засобом аудіосинтезу Yamaha, а також акумуляторною батареєю BL-5C.

Однак ентузіастові не вдалось встановити модем. Тож, на жаль, цей пристрій не може здійснювати свою першочергову задачу – телефонувати. Також не вдалось "загнати" всередину графічний інтерфейс. Працює телефон лише за допомогою консольних команд.

Гаджет, який в ентузіаста вийшов, отримав назву Notkia. Найближчим часом він планує викласти у мережу інструкцію, щоб інші могли повторити його витвір. Він також не виключає, що невдовзі з'являться цілі набори з прокачування Nokia 1680. Але станеться це лише за умови, що відповідний попит буде.

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