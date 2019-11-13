14 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 листопада, віряни вшановують пам'ять святих-чудотворців Кузьми та Дем'яна. Також відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих-чудотворців Кузьми та Дем'яна. Досвідчені лікарі, вони отримали благодатний дар Святого Духа - силою молитви зцілювати душевні і тілесні хвороби людей, лікувати навіть тварин.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Єлизавета, Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Сергій, Федір, Юліанія, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з діабетом

1851 – у США опублікований повний текст роману Германа Мелвілла "Мобі Дік"

1901 – віденський лікар Карл Ландштейнер розподілив всі зразки крові на три групи: А, В і 0

1908 – Альберт Ейнштейн представив квантову теорію світла

1968 – Перша в Європі трансплантація легені

1977 – У Великобританії починається страйк пожежників

1999 – на посаду Президента України вдруге обрано Леоніда Кучму, який обіймав цю посаду з 19 липня 1994 по 23 січня 2005

2002 – Дефолт в Аргентині

2005 – Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8

Леонід Кучма вдруге став президентом

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИСТОПАДА

1650 — Вільгельм III Оранський, король Англії

1719 – Леопольд Моцарт, австрійський скрипаль, педагог і композитор, батько Вольфганга Амадея.

1797 – Чарлз Лайелл, англійський вчений, засновник еволюційного вчення в геології.

1840 – Клод Моне, французький живописець, засновник імпресіонізму.

1907 – Астрід Ліндгрен, шведська дитяча письменниця.

1948 – Принц Чарльз, спадкоємець британського трону.

1954 – Кондоліза Райс, американська державна і політична діячка, політолог.

1979 – Ольга Куриленко, французька актриса і модель українського походження.

Ользі Куриленко – 40

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сніг пішов 14 листопада – навесні повінь буде

Лист на дереві залишається – в цей день в наступному році, швидше за все, буде морозна погода

Якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро.

Дорога брудна – прикмета, що морози не трапляться до середини зими

День теплий – зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою

Якщо з'їсти курячого м'яса в цей день, то кури будуть добре водитися

Якщо наймолодша людина в родині з'їсть куряче серце, то буде здоровим впродовж усього року

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виливати на вулицю воду, що залишилася після купання немовляти – воно буде страждати від безсоння;

Не можна дивитися жебракові в очі, подаючи милостиню – це погана прикмета;

Також не можна лихословити у цей день;

Крім того, сьогодні не слід зловживати спиртними напоями.

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