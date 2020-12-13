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14 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають Міжнародний день мавп, а в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні католики вшановують пам'ять Праведного Філарета Милостивого, а також триває Різдвяний піст.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 14 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день мавп.
- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- 1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.
- 1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта.
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.
- 1939 — у зв'язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй.
- 1947 — матчем "Реал" Мадрид — "Белененсеш" Лісабон, який закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1, відкритий стадіон "Сантьяго Бернабеу".
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.
- 1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
- 1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки)
- 1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
- 1962 — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери.
- 1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).
- 1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня "Don't Speak" гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн.
- 2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо.
- 2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ГРУДНЯ
- 1884 — Миколай Чарнецький, український церковний діяч (УГКЦ), єпископ, професор Духовної семінарії у Станіславові, настоятель монастирів у Костополі й Ковелі. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.
- 1895 — Поль Елюар (Ежен Грендель), французький поет-сюрреаліст.
- 1895 — Георг VI (Альберт Фредерік Артур Георг), король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Домініонів з 1936 року, імператор Індії в 1947 році, король Індії в 1947–1949 роках, король Ірландії в 1936–1949 роках.
- 1946 — Джейн Біркін, британська акторка.
- 1947 — Ділма Русеф, перша в історії Бразилії жінка на посаді президента країни.
- 1949 — Кліфф Вільямс, рок-музикант, гітарист (AC/DC).
- 1970 — Анна Марія Йопек, польська співачка, музикант і продюсер.
- 1972 — Геннадій Біліченко, капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, Герой України (посмертно).
- 1979 — Андрій Макров, естонський хокеїст
- 1988 — Ванесса Гадженс, американська акторка і співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Північний вітер дме – будуть сильні морози найближчим часом.
- Якщо людина народилася 14 грудня, то вона буде відмінним викладачем.
- Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.
- Глухо чується собачий гавкіт – чекай снігопаду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.
- Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Якщо не послухатися цієї поради, всі домовленості виявляться порожніми.
- Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.
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