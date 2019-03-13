14 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

14 березня в Україні святкують день добровольця, а у світі – день числа Пі. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

В історію 14 березня ввійшло, як насичена дата, коли святкують і релігійні і світські свята.

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Яке сьогодні релігійне свято

У церковному календарі вказано, що 14 березня вшановують преподобну мученицю Євдокію.

Також перший день весни за старим стилем – 14 березня. Його ще називають Явдохою–Весновкою. За народним повір'ям, це свята жінка, яка опікується у Бога весною.

Городники у день Явдохи сіяли розсаду капусти та вважали, що так вона не буде боятися морозів. Також вірили, що на Явдоху прилітають ластівки.

Преподобна мучениця Явдоха вважалася у давні часи хоронителькою ключів від весняних вод. Селяни боялися працювати в цей день, щоб не розгнівати її. Вважали, що з цього дня сніг ставав цілющим, а талою сніговою водою змочували рани, та давали її пити хворим.

Зараз триває Великий піст, тому потрібно дотримуватися обмежень.

Триває Великий піст

Міжнародні свята та події в цей день

День українського добровольця.

Міжнародний день боротьби проти гребель.

Міжнародний день числа Пі.

Білий день в Японії.

День православної книги.

День конституції Андорри.

14 березня 1905 – у Лондоні заснували футбольний клуб "Челсі".

14 березня 1914 – Льотчик Петро Нестеров здійснив перший авіапереліт з Києва до Одеси.

14 березня 1923 – Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі.

14 березня 1930 – Одинадцятирічна школярка з Оксфорду, Венеція Берні, запропонувала назву "Плутон" для відкритої дев'ятої планети Сонячної системи.

14 березня 1982 – Гурт Metallica дала свій перший концерт. Це було у місті Анахайм, Каліфорнія, на сцені Radio City.

14 березня 1990 – У Стрию (Львівська обл.) вперше у радянський час підняли український національний синьо-жовтий прапор над адміністративною будівлею, а саме над міськвиконкомом.

14 березня 1994 – випустили реліз Linux 1.0.0.

Іменини: хто святкує День ангела

Сьогодні іменини святкують Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна.

Хто святкує іменини 14 березня

Народні прикмети 14 березня

Який день, таке й літо.

Ластівки прилітають – весну обіцяють.

Дивися літо на Явдоху: коли сніг з дощем і теплий вітер – буде мокре літо, а мороз і північний вітер – буде прохолодне літо.

Якщо сонячно – вродить пшениця, похмуро – вродять просо і гречка.

Захоче весняниця – рано пустить воду, прогнівається – морози напустить.

Що не можна робити сьогодні

Також у цей день не можна їсти продукти тваринного походження, адже йде Великий піст.

Будьте обачні з погодою, адже на вулиці може впасти небезпечна крига з даху, наприклад.

Також не байдикуйте, а беріться до роботи. Вже сьогодні варто почати наводити лад на городі.

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