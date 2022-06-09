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Розпрощався стрілець: Дударик заспівав нову пісню, яку в українців вкрали росіяни (ВІДЕО)

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Розпрощався стрілець: Дударик заспівав нову пісню, яку в українців вкрали росіяни (ВІДЕО) - фото 1

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України "Прийняття" – "Розпрощався стрілець…". Слухайте нову пісню!

Керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал наголосив, що пісня "Розпрощався стрілець…", знана і співана, не зникала з поля зору ні на мить, принаймні на заході України, проте і її поцупили мокшани та видавали за пісню червоної армії.

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"Дятлов і Король – ці мародери підкорегували текст, переклали російською і вуаля – є нова мотиваційна красногвардійська пісня. А ніт. Це наше надбання, наша культура, традиція. А вам, каапи, дірка від бублика і цього разу", – зазначив Дмитро Кацал.

Дмитро Кацал додав, що стрільцями майстерно адаптовувались народні пісні на "вимогу" часу, як і повстанцями, так і "Дудариком" сьогодні. Ця пісня одна із багатьох тому прикладів. А це потягне вже на наступний проєкт.

Слухати пісню "Розпрощався стрілець зі своєю ріднею". Виконує хорова капела "Дударик":

Розпрощався стрілець із своєю ріднею
Сам поїхав в далеку дорогу.
За свій рідний край, за стрілецький звичай,
Йдемо в бій за свою перемогу.

А вітер колише високу травицю,
Дуб зелений додолу схилився,
Листям шелестить, вбитий стрілець лежить,
Над ним коник його зажурився.

Ой, коню, мій коню, не стій наді мною,
І землі не розкопуй копитом.
Біжи, коню мій, скажи неньці моїй,
Що лежу я у полі убитий.

Ряди за рядами йдуть хлопці полками,
До походу вже сурми їм грають.
А за їхню честь лиш березовий хрест,
Над курганом вітер співає.

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