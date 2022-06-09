Розпрощався стрілець: Дударик заспівав нову пісню, яку в українців вкрали росіяни (ВІДЕО)

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України "Прийняття" – "Розпрощався стрілець…". Слухайте нову пісню!

Керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал наголосив, що пісня "Розпрощався стрілець…", знана і співана, не зникала з поля зору ні на мить, принаймні на заході України, проте і її поцупили мокшани та видавали за пісню червоної армії.

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"Дятлов і Король – ці мародери підкорегували текст, переклали російською і вуаля – є нова мотиваційна красногвардійська пісня. А ніт. Це наше надбання, наша культура, традиція. А вам, каапи, дірка від бублика і цього разу", – зазначив Дмитро Кацал.

Дмитро Кацал додав, що стрільцями майстерно адаптовувались народні пісні на "вимогу" часу, як і повстанцями, так і "Дудариком" сьогодні. Ця пісня одна із багатьох тому прикладів. А це потягне вже на наступний проєкт.

Слухати пісню "Розпрощався стрілець зі своєю ріднею". Виконує хорова капела "Дударик":

Розпрощався стрілець із своєю ріднею

Сам поїхав в далеку дорогу.

За свій рідний край, за стрілецький звичай,

Йдемо в бій за свою перемогу.

А вітер колише високу травицю,

Дуб зелений додолу схилився,

Листям шелестить, вбитий стрілець лежить,

Над ним коник його зажурився.

Ой, коню, мій коню, не стій наді мною,

І землі не розкопуй копитом.

Біжи, коню мій, скажи неньці моїй,

Що лежу я у полі убитий.

Ряди за рядами йдуть хлопці полками,

До походу вже сурми їм грають.

А за їхню честь лиш березовий хрест,

Над курганом вітер співає.

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