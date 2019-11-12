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13 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Апостолів від 70: Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Арістовула, а також Преподобних Спірідона і Нікодима Печерських.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 13 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Абрам, Артем, Василь, Герман, Дем'ян, Євстахій, Кузьма, Никодим, Микола, Роман, Сава, Спиридон, Степан, Трохим та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день доброти
- 1851 — Запрацювала Миколаївська залізниця
- 1918 — Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав у Білу Церкву організовувати повстання
- 1918 — Розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади
- 1918 — У Львові Українська національна рада погодила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку
- 1918 — Рада народних комісарів РСФРР в односторонньому порядку анулювала Берестейський мир
- 1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса (Марінер-9, США)
- 1980 — американський космічний апарат Вояджер-1 передав на Землю перші фото Сатурна великим планом
- 1994 — за результатами референдуму Швеція вступила в Європейський Союз
- 1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України, тому цей день називають датою створення ЦВК України)
- 2015 — Терористичні акти в Парижі
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИСТОПАДА
- 1850 — Роберт Стівенсон, британський письменник.
- 1858 — Михайло Коновалов, хімік-органік, професор Київського політехнічного інституту, з 1902 по 1904 рр. — його директор. Автор класичних досліджень з теорії і техніки нітрування насичених вуглеводнів.
- 1889 — Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко), український письменник, автор понад 150 книжок гуморесок, фейлетонів, сатиричних мініатюр. Жертва більшовицького режиму.
- 1913 — Герман Жуковський, український композитор, педагог, народний артист УРСР. Автор 9 опер
- 1923 — Лінда Крістіан, мексиканська акторка, яка стала першою дівчиною Бонда у фільмі "Казино Рояль"
- 1935 — Том Аткінс, американський актор (Ксена: принцеса-воїн, Вокер, техаський рейнджер)
- 1937 — Кіндрачук Остап Юрійович — український кобзар, бандурист з Ялти, кримський українець.
- 1943 — Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу).
- 1947 -—Джо Мантенья, американський актор та продюсер (Хрещений батько 3, Прощання з Парижем, Криміналісти: мислити як злочинець)
- 1954 — Кріс Нот, американський телевізійний актор (Закон і порядок, Секс і місто, Хороша дружина)
- 1955 — Вупі Голдберг, американська акторка (Барва пурпурова, Джек-стрибунець, Привид, Дій, сестро)
- 1969 — Джерард Батлер, шотландський кіноактор (Привид опери, Гола правда, 300 спартанців і Рок-н-рольник)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чутно спів снігурів, то зима нагадає про себе негодою;
- Якщо погода сьогодні сонячна та ясна, то у найближчі дні варто очікувати зниження температури;
- Якщо чути цвірінькання горобців, то варто чекати на теплу погоду;
- Якщо сьогодні з'їсти якусь страву з птицею, то будеш щасливим довго;
- Якщо сьогодні загубити ґудзик, то це погана прикмета.
- Якщо сьогодні добре виспатись сьогодні, то буде щастя увесь рік;
- Якщо сильно дощить, то така погода затримається на кілька днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику, щоб когось образити;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити з дому, не поглянувши перед цим у дзеркало;
- Не можна скаржитись на стан справ, бо накличеш біду;
- Не можна пити холодну воду натщесерце.
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