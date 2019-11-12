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13 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 листопада - середа

Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Апостолів від 70: Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Арістовула, а також Преподобних Спірідона і Нікодима Печерських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Абрам, Артем, Василь, Герман, Дем'ян, Євстахій, Кузьма, Никодим, Микола, Роман, Сава, Спиридон, Степан, Трохим та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359972

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день доброти
  • 1851 — Запрацювала Миколаївська залізниця
  • 1918 — Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав у Білу Церкву організовувати повстання
  • 1918 — Розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади
  • 1918 — У Львові Українська національна рада погодила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку
  • 1918 — Рада народних комісарів РСФРР в односторонньому порядку анулювала Берестейський мир
  • 1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса (Марінер-9, США)
  • 1980 — американський космічний апарат Вояджер-1 передав на Землю перші фото Сатурна великим планом
  • 1994 — за результатами референдуму Швеція вступила в Європейський Союз
  • 1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України, тому цей день називають датою створення ЦВК України)
  • 2015 — Терористичні акти в Парижі
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ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИСТОПАДА

  • 1850 — Роберт Стівенсон, британський письменник.
  • 1858 — Михайло Коновалов, хімік-органік, професор Київського політехнічного інституту, з 1902 по 1904 рр. — його директор. Автор класичних досліджень з теорії і техніки нітрування насичених вуглеводнів.
  • 1889 — Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко), український письменник, автор понад 150 книжок гуморесок, фейлетонів, сатиричних мініатюр. Жертва більшовицького режиму.
  • 1913 — Герман Жуковський, український композитор, педагог, народний артист УРСР. Автор 9 опер
  • 1923 — Лінда Крістіан, мексиканська акторка, яка стала першою дівчиною Бонда у фільмі "Казино Рояль"
  • 1935 — Том Аткінс, американський актор (Ксена: принцеса-воїн, Вокер, техаський рейнджер)
  • 1937 — Кіндрачук Остап Юрійович — український кобзар, бандурист з Ялти, кримський українець.
  • 1943 — Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу).
  • 1947 -—Джо Мантенья, американський актор та продюсер (Хрещений батько 3, Прощання з Парижем, Криміналісти: мислити як злочинець)
  • 1954 — Кріс Нот, американський телевізійний актор (Закон і порядок, Секс і місто, Хороша дружина)
  • 1955 — Вупі Голдберг, американська акторка (Барва пурпурова, Джек-стрибунець, Привид, Дій, сестро)
  • 1969 Джерард Батлер, шотландський кіноактор (Привид опери, Гола правда, 300 спартанців і Рок-н-рольник)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо чутно спів снігурів, то зима нагадає про себе негодою;
  • Якщо погода сьогодні сонячна та ясна, то у найближчі дні варто очікувати зниження температури;
  • Якщо чути цвірінькання горобців, то варто чекати на теплу погоду;
  • Якщо сьогодні з'їсти якусь страву з птицею, то будеш щасливим довго;
  • Якщо сьогодні загубити ґудзик, то це погана прикмета.
  • Якщо сьогодні добре виспатись сьогодні, то буде щастя увесь рік;
  • Якщо сильно дощить, то така погода затримається на кілька днів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику, щоб когось образити;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна виходити з дому, не поглянувши перед цим у дзеркало;
  • Не можна скаржитись на стан справ, бо накличеш біду;
  • Не можна пити холодну воду натщесерце.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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