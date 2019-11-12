13 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Апостолів від 70: Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Арістовула, а також Преподобних Спірідона і Нікодима Печерських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Абрам, Артем, Василь, Герман, Дем'ян, Євстахій, Кузьма, Никодим, Микола, Роман, Сава, Спиридон, Степан, Трохим та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день доброти

1851 — Запрацювала Миколаївська залізниця

1918 — Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав у Білу Церкву організовувати повстання

1918 — Розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади

1918 — У Львові Українська національна рада погодила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку

1918 — Рада народних комісарів РСФРР в односторонньому порядку анулювала Берестейський мир

1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса (Марінер-9, США)

1980 — американський космічний апарат Вояджер-1 передав на Землю перші фото Сатурна великим планом

1994 — за результатами референдуму Швеція вступила в Європейський Союз

1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України, тому цей день називають датою створення ЦВК України)

2015 — Терористичні акти в Парижі

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИСТОПАДА

1850 — Роберт Стівенсон, британський письменник.

1858 — Михайло Коновалов, хімік-органік, професор Київського політехнічного інституту, з 1902 по 1904 рр. — його директор. Автор класичних досліджень з теорії і техніки нітрування насичених вуглеводнів.

1889 — Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко), український письменник, автор понад 150 книжок гуморесок, фейлетонів, сатиричних мініатюр. Жертва більшовицького режиму.

1913 — Герман Жуковський, український композитор, педагог, народний артист УРСР. Автор 9 опер

1923 — Лінда Крістіан, мексиканська акторка, яка стала першою дівчиною Бонда у фільмі "Казино Рояль"

1935 — Том Аткінс, американський актор (Ксена: принцеса-воїн, Вокер, техаський рейнджер)

1937 — Кіндрачук Остап Юрійович — український кобзар, бандурист з Ялти, кримський українець.

1943 — Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу).

1947 -—Джо Мантенья, американський актор та продюсер (Хрещений батько 3, Прощання з Парижем, Криміналісти: мислити як злочинець)

1954 — Кріс Нот, американський телевізійний актор (Закон і порядок, Секс і місто, Хороша дружина)

1955 — Вупі Голдберг, американська акторка (Барва пурпурова, Джек-стрибунець, Привид, Дій, сестро)

1969 — Джерард Батлер, шотландський кіноактор (Привид опери, Гола правда, 300 спартанців і Рок-н-рольник)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чутно спів снігурів, то зима нагадає про себе негодою;

Якщо погода сьогодні сонячна та ясна, то у найближчі дні варто очікувати зниження температури;

Якщо чути цвірінькання горобців, то варто чекати на теплу погоду;

Якщо сьогодні з'їсти якусь страву з птицею, то будеш щасливим довго;

Якщо сьогодні загубити ґудзик, то це погана прикмета.

Якщо сьогодні добре виспатись сьогодні, то буде щастя увесь рік;

Якщо сильно дощить, то така погода затримається на кілька днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику, щоб когось образити;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна виходити з дому, не поглянувши перед цим у дзеркало;

Не можна скаржитись на стан справ, бо накличеш біду;

Не можна пити холодну воду натщесерце.

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