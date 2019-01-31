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13 геніальних хитрощів, які зроблять твоє життя значно простішим

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Геніальні хитрощі

На що тільки не піде людина, аби зробити своє життя легким та комфортним! Правду кажуть, що лінь – двигун прогресу. Саме їй ми зобов'язані появою деяких геніальних лайфхаків, що допомагають нам у побуті.

Ми зібрали маленькі хитрощі, якими люди користуються в побуті для вирішення нагальних проблем. Деякі з них дійсно оригінальні та дуже круті, інші – воістину шалені та дуже кумедні.

Це цікаво: 7 важливих питань, які має поставити собі кожен чоловік

Котик незадоволений, а господар щасливий: вазони тепер в цілковитій безпеці

Лайфхак із вазоном - фото 304836

Кінець війні з тюбиком пасти – біндер для паперу вирішить проблему

Як зберігати тюбик пасти - фото 304837

Для тих, хто не любить чекати: нагетси в тостері готуються набагато швидше, ніж в духовці

У тостері можна робити нагетси - фото 304838

Каструля з гарячою водою замінить праску в подорожах

Саморобна праска - фото 304839

А якщо на відпочинку не буде сушарки для білизни, то ...

Як сушити взуття - фото 304840

Щоб склянки не перекинулися: лайфхак для відпочинку на природі

Тримачі для пива - фото 304841

Якщо тобі теж постійно заважає місяць або світло ліхтарів

Як закрити штори - фото 304842

Коли тобі треба безпечно довезти мамин супчик

Як довезти суп - фото 304843

Насадки різних кольорів допоможуть не плутати правий і лівий навушники

Як не плутати навушники - фото 304844

Якщо ти все ще не обзавівся підставкою для телефону під час зарядки

Тримач для зарядки - фото 304845

Для тих, хто любить зависати в телефоні ввечері, але не любить, коли смартфон падає прямо на обличчя

Тримач телефона - фото 304846

А ось так можна охолодити ноутбук

Охолодження ноутбука - фото 304848

Жінкам на замітку: магніт в тумбочці дозволить не розгубити невидимки

Тримач для невидимок - фото 304849

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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