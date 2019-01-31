13 геніальних хитрощів, які зроблять твоє життя значно простішим

На що тільки не піде людина, аби зробити своє життя легким та комфортним! Правду кажуть, що лінь – двигун прогресу. Саме їй ми зобов'язані появою деяких геніальних лайфхаків, що допомагають нам у побуті.

Ми зібрали маленькі хитрощі, якими люди користуються в побуті для вирішення нагальних проблем. Деякі з них дійсно оригінальні та дуже круті, інші – воістину шалені та дуже кумедні.

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