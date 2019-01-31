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Ці звички позитивно вплинуть на ваше життя
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Прості, на перший погляд, дії можуть принести неабияку користь вам. Звичайно ж, ми не відкриємо вам Америку, але спробуємо нагадати, що потрібно зробити для того, щоб досягти більшого.
Перша година роботи на важливі справи
Ми не рекомендуємо починати свій робочий день з дрібної роботи, яка не несе цінності. Перевірка соціальних мереж і електронних листів – заняття, які банально відбирають у вас час. Спробуйте спершу взятися за складне, а потім уже виділяти час на другорядні завдання.
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Одна справа за один раз
Багатозадачність – справа крута, але притаманна не всім. Пам'ятайте, що розпорошування стає причиною того, що ви жодне з завдань не виконаєте ідеально. І тут немає нічого дивного, адже ваш мозок не може концентруватися на всьому однаково. Спершу довершіть одне доручення, а потім уже беріться за інше.
Вчіться завжди!
Самоосвіта – шлях до вдосконалення. Якщо ви хочете стати майстром своєї справи, ви повинні не лінуватися, читати професійну літературу, проходити курси або вебінари. Будь-який вид навчання допоможе вам не лише не стояти на місці, а й отримати нові знання.
Читайте щодня
Передовсім читання змушує ваш мозок працювати, а також тренує його. Воно не лише розвиває мислення, а й вчить зауважувати зв'язки між явищами та робити висновки. Крім того, читання хорошої літератури дозволить покращити вашу грамотність та збільшити словниковий запас. І не шукайте виправдань, пов'язаних з відсутністю вільного часу. Спробуйте приділяти бодай 30 хвилин на день читанню. З часом ви зауважите, що вас затягне, і цьому заняттю ви будете приділяти значно більше часу.
Навчіться відволікатися
Як би вам не подобалася ваша робота, щоб досягти успіху, потрібно інколи відволікатися. Спробуйте проводити вихідний день без соціальних мереж і згадок про роботу. Також намагайтесь мінімізувати розмови про свою кар'єру в колі друзів і рідних. Це дозволить вам пригадувати, що поза роботою є життя, і що воно не має проходити повз вас. Ходіть у кіно, на концерти, мандруйте і відпочивайте. Насолоджуйтесь життям на всі 100%!
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