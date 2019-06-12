13 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 червня, в Україні відзначають День святого мученика Єрмея та Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

День святого мученика Єрмея припадає на 13 червня. Про нього відомо небагато. Відомо, що у Посланні святого апостола Павла до римлян з іншими сімдесятьма апостолами згадано його так: "Вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія та братів, що з ними". Єрмій у Филипополі був єпископом і багато в Христовому благовістуванні показав подвигів і трудів — нині насолоджується спокоєм з-поміж благих Господа свого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Роман і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

День визволення Маріуполя від російських окупантів

День рівності жінок

День веселого відпочинку на пляжі

1373 – був підписаний найстаріший у світі чинний договір про союз між Англією і Португалією

1625 – пройшла церемонія шлюбу короля Англії Карла I Стюарта і Генрієтти Марії де Бурбон, дочки Генріха IV, короля Франції

1825 – день народження безпечної шпильки

1892 – у Києві був запущений перший електричний трамвай

1895 – на маршруті "Париж-Бордо" відбулися перші автомобільні перегони

1917 – відбулося проголошення автономної України

1934 – у Венеції пройшла зустріч Гітлера і Муссоліні

1958 – почав роботу перший китайський експериментальний ядерний реактор

1971 – вперше у світі зафіксовано народження дев’яти близнюків. Щасливою матір’ю новонароджених стала Джеральдіна Бодрик з Сіднея

1983 – у США надійшов у продаж перший мобільний телефон "Dynatac 8000x" виробництва "Motorola"

ХТО НАРОДИВСЯ 13 червня

1831 – автор теорії електромагнітного поля Джеймс Клерк Максвелл

1865 – лауреат Нобелівської премії з літератури, письменник Вільям Батлер Єйтс

1874 – письменник і громадський діяч Марко Черемшина

1915 – перший володар "Великого шолому" американський тенісист Дон Бадж

1943 – народився Малкольм Макдауелл (справжнє ім'я Малком Джон Тейлор), англійський кіноактор ("Калігула", "Царевбивця", "Механічний апельсин")

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На цей день припадали завершення засівань, тому у народі неабияку увагу приділяли коням. Розумним і вірним тваринам дякували за допомогу.

Вірили, що якщо на Веремія-розпрягальника запрягти коня, то він найближчим часом сильно захворіє.

Селяни у цей день ходили пішки, а всі справи, які потребували залучення коней, – відкладали на потім.

Сильна роса – до сонячного дня.

Увечері немає роси – завтра буде дощ.

Роса швидко висихає – до дощу.

Чим більше ввечері роси, тим спекотнішим буде на наступний день.

Негода на Веремію віщує сувору зиму.

Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригоже.

Зозуля кує на хорошу погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Ні в якому разі сьогодні не можна запрягати коней. Це не лише може накликати недуги на тварину, а й негативно вплинути на врожай.

Не можна в цей день бути жадібним. Наші предки вірили, що все, що віддалося сьогодні, повернеться завтра сторицею.

У цей день не варто лихословити та сваритися, аби не накликати злих духів.

Також не слід думати про погане.

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