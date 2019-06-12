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13 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 червня, в Україні відзначають День святого мученика Єрмея та Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
День святого мученика Єрмея припадає на 13 червня. Про нього відомо небагато. Відомо, що у Посланні святого апостола Павла до римлян з іншими сімдесятьма апостолами згадано його так: "Вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія та братів, що з ними". Єрмій у Филипополі був єпископом і багато в Христовому благовістуванні показав подвигів і трудів — нині насолоджується спокоєм з-поміж благих Господа свого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Роман і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
- День визволення Маріуполя від російських окупантів
- День рівності жінок
- День веселого відпочинку на пляжі
- 1373 – був підписаний найстаріший у світі чинний договір про союз між Англією і Португалією
- 1625 – пройшла церемонія шлюбу короля Англії Карла I Стюарта і Генрієтти Марії де Бурбон, дочки Генріха IV, короля Франції
- 1825 – день народження безпечної шпильки
- 1892 – у Києві був запущений перший електричний трамвай
- 1895 – на маршруті "Париж-Бордо" відбулися перші автомобільні перегони
- 1917 – відбулося проголошення автономної України
- 1934 – у Венеції пройшла зустріч Гітлера і Муссоліні
- 1958 – почав роботу перший китайський експериментальний ядерний реактор
- 1971 – вперше у світі зафіксовано народження дев’яти близнюків. Щасливою матір’ю новонароджених стала Джеральдіна Бодрик з Сіднея
- 1983 – у США надійшов у продаж перший мобільний телефон "Dynatac 8000x" виробництва "Motorola"
ХТО НАРОДИВСЯ 13 червня
- 1831 – автор теорії електромагнітного поля Джеймс Клерк Максвелл
- 1865 – лауреат Нобелівської премії з літератури, письменник Вільям Батлер Єйтс
- 1874 – письменник і громадський діяч Марко Черемшина
- 1915 – перший володар "Великого шолому" американський тенісист Дон Бадж
- 1943 – народився Малкольм Макдауелл (справжнє ім'я Малком Джон Тейлор), англійський кіноактор ("Калігула", "Царевбивця", "Механічний апельсин")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На цей день припадали завершення засівань, тому у народі неабияку увагу приділяли коням. Розумним і вірним тваринам дякували за допомогу.
- Вірили, що якщо на Веремія-розпрягальника запрягти коня, то він найближчим часом сильно захворіє.
- Селяни у цей день ходили пішки, а всі справи, які потребували залучення коней, – відкладали на потім.
- Сильна роса – до сонячного дня.
- Увечері немає роси – завтра буде дощ.
- Роса швидко висихає – до дощу.
- Чим більше ввечері роси, тим спекотнішим буде на наступний день.
- Негода на Веремію віщує сувору зиму.
- Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригоже.
- Зозуля кує на хорошу погоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Ні в якому разі сьогодні не можна запрягати коней. Це не лише може накликати недуги на тварину, а й негативно вплинути на врожай.
- Не можна в цей день бути жадібним. Наші предки вірили, що все, що віддалося сьогодні, повернеться завтра сторицею.
- У цей день не варто лихословити та сваритися, аби не накликати злих духів.
- Також не слід думати про погане.
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