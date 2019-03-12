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13 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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13 березня в Україні та світі триває Великий піст і вшановують пам'ять багатьох святих, а також у цей день відбувається вогняний фестиваль. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
В історію 13 березня ввійшло, як важлива дата, коли вшановують пам'ять преподобного Василя сповідника, Касіяна Римлянина, а також преподобних Марії та Кіри.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
Яке сьогодні релігійне свято
У цей день християни вшановують пам'ять преподобного Василя. В народі 13 березня називають святом Василя Капельника, Василя Теплого, Василя Дроворуба. Вважається, що від цього свята починають дзвеніти капелі та тане сніг. Називають цей день Дроворубом через те, що рубали дрова та везли до води для сплаву.
Раніше у цей день приносили додому соснову гілочку, яка забезпечувала здоров'я. До речі, вважали, що пиття відвару із соснових шишок допомагає отримати сімейний добробут, а зірвані у цей день бруньки будуть зберігати цілющі властивості протягом року.
Зараз триває Великий піст, тому потрібно дотримуватися обмежень.
Міжнародні свята та події в цей день
- Національний день тайського слона.
- Фестиваль вогню у Люксембурзі.
- 13 березня 1960 – народився український письменник, поет та есеїст Юрій Андрухович.
- 13 березня 1669 – підписали Глухівські статті, договір про права українського козацтва, який уклали між Москвою та козацькою старшиною.
- 13 березня 1781 – Вільям Гершель відкрив Уран, сьому за рахунком планету Сонячної системи.
- 13 березня 1852 – газета NY Lantern Weekly опублікувала перше зображення дядечка Сема, який став культовим персонажем.
- 13 березня 1997 – Україна та НАСА підписали договір про політ у космос українського космонавта Леоніда Каденюка.
- 13 березня 2013 – обрали 266 Папу Римського Франциска.
Іменини: хто святкує День ангела
Сьогодні іменини святкують Марина, Василь, Касіян, Кіра, Марія, Микола, Арсеній, Сергій, Нестор, Іоанн.
Народні прикмети 13 березня
- Дощ у день Василя Теплого – буде добре літо.
- Похмура погода – до нічних заморозків.
- Довгі бурульки у день Василя – буде затяжна весна.
- Якщо у день Василя видно кола на сонці – буде врожайне літо.
- Прийде Василь – зима заплаче.
Що не можна робити сьогодні
- Вірянам не можна пропускати відвідини церкви. Поставте свічку та помоліться святим.
- Також у цей день не можна їсти продукти тваринного походження, адже йде Великий піст.
- Будьте обережні на вулиці. Погода поки що підступна: може впасти небезпечна бурулька, продує на протязі, наприклад.
Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти
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