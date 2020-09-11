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12 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 12 вересня, українці відзначають День українського кіно та День фізичної культури і спорту України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, 12 вересня у вірян відбувається Святкування на честь перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день надання першої медичної допомоги.
  • Міжнародний день в'язання гачком.
  • День українського кіно.
  • День фізичної культури і спорту України.
  • 1504 — Христофор Колумб під час четвертого, останнього, плавання відправився з Америки в Іспанію.
  • 1789 — французький революціонер Жан-Поль Марат випустив перший номер газети "Друг народу",
  • 1898 — у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.
  • 1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).
  • 1944 — на територію Німеччини вступили перші американські війська.
  • 1953 — через пів року після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.
  • 1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.
  • 1990 — підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини.
  • 1991 — у Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.
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КПІ

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ВЕРЕСНЯ

  • 1838 — Артур Ауверс, німецький астроном.
  • 1875 — Олександр Кошиць, український композитор, диригент, етнограф.
  • 1892 — Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби.
  • 1897 — Ірен Жоліо-Кюрі, французький фізик, лавреат Нобелівської премії з хімії 1935 року (спільно з чоловіком Фредеріком Жоліо).
  • 1900 — Гаскелл Каррі, американський математик і логік. На його честь було названо дві мови програмування: Curry та Haskell.
  • 1921 — Станіслав Лем, польський письменник-фантаст.
  • 1986 — Еммі Россум, американська акторка.
  • 1973 — Пол Вокер, американський (голівудський) актор, модель, автогонщик, благодійник.
  • 1994 — Кім Намджун більш відомий як РМ — південнокорейський виконавець, автор пісень та продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато горобини в лісі – до дощової осені.
  • Теплий вечір і зоряна ніч – до хорошого урожаю в наступному році.
  • Павутина по рослинах стелиться – до тепла.
  • Якщо птиці високо в небі кружляють і не відлітають, то осінь буде теплою і сухою.
  • Зорепад 12 вересня обіцяє неврожай в наступному році.
  • Сіль несподівано закінчилася – до безгрошів'я.
  • Розсипати сіль – до подружньої зради.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто грати в азартні ігри, інакше весь рік будеш в програші.
  • З першим гостем в будинку вітатися сьогодні не можна – до невдачі.
  • Не можна мити голову, інакше рано облисієте.
  • Заборонено плакати в цей день – до конфліктів з домочадцями.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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