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12 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 травня, українці святкують День Матері та відзначають всесвітній день медсестер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За католицьким календарем сьогодні вшановують блаженну Жуану Португальську. Саме в Португалії її вважають місцевою святою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Артемій, Василь, Іван, Федот, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква – Десятинна.
- 1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет.
- 1551 – в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.
- 1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
- 1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".
- 1937 – компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
- 2004 – в англіканській церкві введено посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
- 2007 – Андрій Данилко/Вєрка Сєрдючка посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 травня
- 1820 – Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя. Тепер святкують всесвітній день медсестер.
- 1845 – Габрієль Форе, французький композитор.
- 1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині.
- 1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів".
- 1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року.
- 1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.
- 1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.
- 1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист.
- 1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.
- 1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.
- 1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.
- 1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith).
- 1982 – Віталій Доніка, український хокеїст.
Кетрін Хепберн
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ніч тепла і зоряна, то це до великого врожаю.
- Якщо схід сонця ясний, то це на хороше літо.
- Якщо 12 травня кружляє багато оводів, то буде багатий врожай огірків.
- Якщо золотиста і безвітряна вечірня зоря, то буде гарна погода.
- Якщо журавель гніздо в низині в'є, то прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
- Якщо мурахи перебираються в сухе місце, то скоро піде дощ.
- Якщо багато хрущів, то це до посушливого літа.
- Якщо є блискавка перед дощем, то це до затяжної негоди.
комахи вже прокинулися
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 12 травня вважається днем цілителів, тому сьогодні не можна робити каверзи іншим людям. Творіть тільки добрі справи.
- За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити здоров'ям на цілий рік.
- Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.
Читайте також: Яку погоду чекати в Україні 12 травня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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