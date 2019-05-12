12 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 травня, українці святкують День Матері та відзначають всесвітній день медсестер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За католицьким календарем сьогодні вшановують блаженну Жуану Португальську. Саме в Португалії її вважають місцевою святою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Артемій, Василь, Іван, Федот, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква – Десятинна.

1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет.

1551 – в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.

1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.

1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".

1937 – компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

2004 – в англіканській церкві введено посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.

2007 – Андрій Данилко/Вєрка Сєрдючка посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 травня

1820 – Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя. Тепер святкують всесвітній день медсестер.

1845 – Габрієль Форе, французький композитор.

1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині.

1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів".

1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року.

1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.

1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.

1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист.

1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.

1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.

1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.

1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith).

1982 – Віталій Доніка, український хокеїст.

Кетрін Хепберн

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ніч тепла і зоряна, то це до великого врожаю.

Якщо схід сонця ясний, то це на хороше літо.

Якщо 12 травня кружляє багато оводів, то буде багатий врожай огірків.

Якщо золотиста і безвітряна вечірня зоря, то буде гарна погода.

Якщо журавель гніздо в низині в'є, то прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.

Якщо мурахи перебираються в сухе місце, то скоро піде дощ.

Якщо багато хрущів, то це до посушливого літа.

Якщо є блискавка перед дощем, то це до затяжної негоди.

комахи вже прокинулися

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

12 травня вважається днем цілителів, тому сьогодні не можна робити каверзи іншим людям. Творіть тільки добрі справи.

За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити здоров'ям на цілий рік.

Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

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