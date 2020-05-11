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Гороскоп на 12 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Козерогам потрібно вгамувати свій характер, а Водоліям насолодитися цим днем. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, пам'ятайте, що вам показані активні дії. Інакше прихильна до вас удача може пройти повз і вибрати для своїх дарів об'єкт більш відповідний, а не вас. Одним словом, беріть ініціативу у свої руки та будьте сприйнятливі до настроїв і бажань навколишніх вас людей.
Телець
Тільці, сьогоднішній день – це час надії та перспектив, що відкриваються перед вами. Зірки прихильні до ваших намірів, тому вам дозволено помріяти. Але якщо ви станете не тільки мріяти, а й зважитеся на будь-які дії, то вони виявляться важливими для вашого майбутнього.
Близнюки
Близнюки, чому саме було б важливо присвятити себе в цей день? Вам підкаже ваш внутрішній голос. Якщо ж інтуїція ваша мовчить, то є сенс переглянути старі, відкладені на потім плани. Дуже імовірно, що вони цілком ще життєздатні.
Рак
Раки, якщо вам захочеться стрибати від радості, то зробіть це і не соромтеся! Подумайте про те, чого б вам хотілося найбільше на світі, і добудьте це для себе. А може бути, вам до душі проведення часу з друзями? Не відмовляйте собі й в цьому.
Лев
Леви, у цей день ви раптом відчуєте, що всі труднощі позаду. Або, принаймні, ось-ось залишаться позаду. І усвідомите, що попереду світлий період успіхів і удач. Відчуття у вас сьогодні будуть майже ті самі, як у людини, яка відчуває сонячне проміння після довгого перебування в приміщенні.
Діва
Діви, якщо ви дасте собі роботу задуматися над майбутнім, то повірте, це стане великим прогресом у вашому розвитку. Регулярне планування та обмірковування потрібне, не відмовляйтеся від цього.
Терези
Терези, ви сьогодні будете чудово себе почувати, а залежатиме це від вашого внутрішнього бажання зайнятися власним здоров'ям. Піддайтеся цьому бажанню і не пошкодуєте. Можливо, вам сподобається йога чи біг.
Скорпіон
Скорпіони, ваш настрій у цей день – це маркер того, що відбувається довкола вас. Не варто аж настільки перейматися усіма подіями, які не стосуються вас настільки, наскільки це заслуговувало б ваших витрачених нервових клітин.
Стрілець
Стрільці, візьміть паузу, зупиніться, припиніть на кілька миттєвостей будь-що робити й задайте собі запитання: "Я правильно все роблю? Я на тому місці, де дійсно хочу бути?" Далі дійте залежно від вашої відповіді.
Козеріг
Козероги, сьогодні ваш стан можна оцінити як вибухонебезпечний. Будь-яке необережне слово може змусити вас розлютитися та нагрубіянити. Схоже, що ця реакція небезпідставна, бо в цей день вами дійсно багато хто буде незадоволений.
Водолій
Водолії, сьогодні такий день, про який говорять: "душа співає". Відчуття емоційного підйому, душевного комфорту і сердечності будуть супроводжувати вас до самого вечора. Саме в цей день велика ймовірність зустріти велику любов, налагодити нестабільні взаємини.
Риби
Риби, сьогодні ваш стан справ має змусити вас задуматися: а може бути, справа не в тих людях, які виявляють недоброзичливість щодо вас, а у вас самому? Можливо, це вам варто було б переглянути свої пріоритети та погляди, а не навколишнім?
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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