У Великобританії відбувся аукціон, на якому продали фліску Володимира Зеленського

У Великій Британії провели аукціон, на якому були представлені кілька лотів з України. Відомо, що усі вторговані кошти з аукціону передадуть на допомогу Україні.

Видання The Telegraph повідомляє, що у Великій Британії на благодійному аукціоні продали флісову кофту, яка належить президенту України Володимиру Зеленському.

І ще: Картину Марії Примаченко продали на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ

Аукціон проводив особисто прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Стартова ціна лоту "фліска Зеленського" становила 50 000 фунтів стерлінгів. Зрештою її продали за 90 000 фунтів стерлінгів.

Також відомо, що на аукціоні представили й інші лоти. Серед них був півник з Бородянки, копію якого Зеленський подарував Борису Джонсону, та екскурсія Києвом від мера Віталія Кличка.

До теми: У кліпі американських реперів з'явилась українська паляниця з тризубом