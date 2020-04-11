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12 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 квітня, віряни відзначають Вербну неділю, а у світі відзначають День авіації та космонавтики. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще це останній тиждень Великого посту перед Великоднем.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначають Вербну неділю. Гілочки верби символізують радість та вітання Христа. Здавна заведено освячувати їх у цей день. Цікаво, що в деяких країнах, приміром, в Ізраїлі використовують пальмові гілки.
А ще християни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Ліствичника. Він був автором богословського твору "Ліствиця райська", у якому розповідається про ступені сходження ченця до моральної досконалості.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Захар, Лазарь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день польоту людини в космос
- Всесвітній день авіації та космонавтики
- День працівників ракетно-космічної галузі України
- 1204 – Константинополь капітулював перед армією Четвертого Хрестового Походу.
- 1606 – Британія створила свій прапор "Юніон Джек".
- 1633 – роботи Галілео Галілея були піддані формальному слідству Римської інквізиції.
- 1857 – опубліковано роман Гюстава Флобера "Пані Боварі".
- 1903 – в Англії почала курсувати горслужба омнібусів – двоповерхових автобусів.
- 1934 – на вершині гори Вашингтон встановлений найсильніший порив вітру на планеті (372 км/год).
- 1992 – під Парижем в Марні-Ла-Валле відкрився Діснейленд.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 КВІТНЯ
- 1484 – Антоніо да Сангалло, архітектор епохи Відродження.
- 1550 – Едвард де Вер, 17-й граф Оксфорд, англійський політик.
- 1577 – Кристіан IV Данський король Данії та Норвегії.
- 1777 – Генрі Клей, американський політик.
- 1839 – Микола Пржевальський, мандрівник, природодослідник, науковець, історик, археолог, знавець семи мов.
- 1903 – Ян Тінберген, голландський економіст і лауреат Нобелівської премії з економіки.
- 1908 – Іда Поллок, англійська письменниця.
- 1928 – Юрій Химич, український архітектор, графік, педагог.
- 1933 – Монсеррат Кабальє, одна з найвидатніших співачок другої половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша представниця мистецтва бельканто.
- 1946 – Ед О'Нілл, американський актор.
- 1947 – Том Кленсі, американський письменник.
- 1947 – Вуді Джонсон, американський спортивний магнат.
- 1971 – Шеннен Догерті, американська акторка.
- 1974 – Роман Гамрлик, чеський хокеїст.
- 1974 – Марлі Шелтон, американська акторка.
- 1974 – Сілвіньйо, бразильський футболіст.
- 1994 – Сірша Ронан, ірландська акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо раптом тяга вальдшнепів припинилася, то скоро похолодає або випаде сніг.
- Черешня зацвіла – прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.
- Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою
- Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів.
- Бики й корови задирають голови вгору, сонні та мало п'ють – до швидкого дощу.
- Сни з 11 на 12 квітня збудуться через тиждень.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сновидіння, побачене вдень 12 квітня, передбачає події найближчого майбутнього. Нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
- У цей день не можна сваритися та злитися на когось.
- Також не варто давати гроші в борг чи позичати у когось.
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