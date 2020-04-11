12 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 квітня, віряни відзначають Вербну неділю, а у світі відзначають День авіації та космонавтики. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще це останній тиждень Великого посту перед Великоднем.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Вербну неділю. Гілочки верби символізують радість та вітання Христа. Здавна заведено освячувати їх у цей день. Цікаво, що в деяких країнах, приміром, в Ізраїлі використовують пальмові гілки.

А ще християни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Ліствичника. Він був автором богословського твору "Ліствиця райська", у якому розповідається про ступені сходження ченця до моральної досконалості.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Захар, Лазарь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день польоту людини в космос

Всесвітній день авіації та космонавтики

День працівників ракетно-космічної галузі України

1204 – Константинополь капітулював перед армією Четвертого Хрестового Походу.

1606 – Британія створила свій прапор "Юніон Джек".

1633 – роботи Галілео Галілея були піддані формальному слідству Римської інквізиції.

1857 – опубліковано роман Гюстава Флобера "Пані Боварі".

1903 – в Англії почала курсувати горслужба омнібусів – двоповерхових автобусів.

1934 – на вершині гори Вашингтон встановлений найсильніший порив вітру на планеті (372 км/год).

1992 – під Парижем в Марні-Ла-Валле відкрився Діснейленд.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 КВІТНЯ

1484 – Антоніо да Сангалло, архітектор епохи Відродження.

1550 – Едвард де Вер, 17-й граф Оксфорд, англійський політик.

1577 – Кристіан IV Данський король Данії та Норвегії.

1777 – Генрі Клей, американський політик.

1839 – Микола Пржевальський, мандрівник, природодослідник, науковець, історик, археолог, знавець семи мов.

1903 – Ян Тінберген, голландський економіст і лауреат Нобелівської премії з економіки.

1908 – Іда Поллок, англійська письменниця.

1928 – Юрій Химич, український архітектор, графік, педагог.

1933 – Монсеррат Кабальє, одна з найвидатніших співачок другої половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша представниця мистецтва бельканто.

1946 – Ед О'Нілл, американський актор.

1947 – Том Кленсі, американський письменник.

1947 – Вуді Джонсон, американський спортивний магнат.

1971 – Шеннен Догерті, американська акторка.

1974 – Роман Гамрлик, чеський хокеїст.

1974 – Марлі Шелтон, американська акторка.

1974 – Сілвіньйо, бразильський футболіст.

1994 – Сірша Ронан, ірландська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо раптом тяга вальдшнепів припинилася, то скоро похолодає або випаде сніг.

Черешня зацвіла – прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.

Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою

Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів.

Бики й корови задирають голови вгору, сонні та мало п'ють – до швидкого дощу.

Сни з 11 на 12 квітня збудуться через тиждень.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сновидіння, побачене вдень 12 квітня, передбачає події найближчого майбутнього. Нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

У цей день не можна сваритися та злитися на когось.

Також не варто давати гроші в борг чи позичати у когось.

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