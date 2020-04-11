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Гороскоп на 12 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
На Близнюків чекає покращення робочих стосунків, а у житті Тельців буде новий приємний етап з коханою людиною. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку неможливо забути після розставання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні до вас прийдуть ідеї, які допоможуть краще розібратися в ситуації. Ще може бути розрада і підтримка у важкий час, співчуття з приводу ваших бід і проблем, мудра порада або послання, яке прийде під час медитації чи іншого звернення до Вищих Сил.
Телець
Тільці, сьогодні можливий дружній, примирливий жест з боку партнера. Свіжий вітер після періоду сварок і конфліктів, просто потяг однієї душі до іншої. На подієвому рівні може означати пропозицію руки та серця.
Близнюки
Близнюки, зорі та планети обіцяють вам щось нове, корисне, приємне і втішне. Це може бути нагорода, визнання, заслужена похвала або якась звістка по роботі, що підтверджує високу оцінку ваших здібностей. Наприклад, запрошення на дружню вечірку в вузькому колі або добру пораду і дружня допомога.
Рак
Раки, очікуйте теплоту, великодушність і щире захоплення. Можливе прагнення доставити радість партнеру, цьому будете раді й ви самі. Зорі кажуть, що ви пишаєтеся своїм партнерством або шукаєте того, хто був би сильною і достойною вас особистістю.
Лев
Леви, зараз відбувається духовне дозрівання, пов'язане з розширенням ваших горизонтів в процесі пошуку мудрості. Часто це виражається в зміцненні сили волі, моральних принципів і переконаності в поглядах.
Діва
Діви, ви сієте насіння своїх ідей та направляєте свою волю, проявляєте характер, аби вони дали паростки та плоди. Ваша система цінностей і релігійні переконання розвиваються настільки, що починають визначати вашу поведінку, не втрачаючи відтінку суб'єктивності, який допомагає вам завойовувати симпатії інших.
Терези
Терези, вам потрібне вміння діяти рішуче, впевнено і переконливо, тоді ви озброїтеся енергійністю і високою мотивацією. Організаторський талант, прагнення до лідерства, достатня кваліфікація, активність, лідерство, захопленість справою, готовність піти на ризик – ось ваші якості.
Скорпіон
Скорпіони, ваше почуття реальності ослаблене, тому це може вилитися в суєту та імітацію діяльності. Слабке місце – невміння розраховувати час на здійснення планів. Нереальні терміни залишають добрі наміри лише намірами.
Стрілець
Стрільці, ви прагнете то безмежної віри в себе, любові до життя, радощів, багатства, влади, величі. Причому ці якості не егоїзм в примітивному сенсі, не самовдоволення і не користь.
Козеріг
Козероги, якщо життя від щедрот підкинуло вам сьогодні лимон, навіщо їсти його просто так? Зробіть лимонад, і нехай вам заздрять менш щасливі володарі більш солодких і соковитих плодів.
Водолій
Водолії, іноді ваші якості переходять в крайності, можуть перетворитися в самомилування, самозвеличення, марнославстві та хвастощі. Присікайте в собі ці негативні паростки, знищуйте ці бур'яни.
Риби
Риби, ви людина, яка щедра і великодушна з усіма. Висловлюйте впевненість у своїх силах. Вам важливе прагнення не стільки до матеріального, скільки до духовного зростання, до повної реалізації та розкриття власної особистості.
До теми: Які знаки Зодіаку створені для сімейного життя
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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