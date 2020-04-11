Гороскоп на 12 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

На Близнюків чекає покращення робочих стосунків, а у житті Тельців буде новий приємний етап з коханою людиною. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні до вас прийдуть ідеї, які допоможуть краще розібратися в ситуації. Ще може бути розрада і підтримка у важкий час, співчуття з приводу ваших бід і проблем, мудра порада або послання, яке прийде під час медитації чи іншого звернення до Вищих Сил.

Тільці, сьогодні можливий дружній, примирливий жест з боку партнера. Свіжий вітер після періоду сварок і конфліктів, просто потяг однієї душі до іншої. На подієвому рівні може означати пропозицію руки та серця.

Близнюки, зорі та планети обіцяють вам щось нове, корисне, приємне і втішне. Це може бути нагорода, визнання, заслужена похвала або якась звістка по роботі, що підтверджує високу оцінку ваших здібностей. Наприклад, запрошення на дружню вечірку в вузькому колі або добру пораду і дружня допомога.

Раки, очікуйте теплоту, великодушність і щире захоплення. Можливе прагнення доставити радість партнеру, цьому будете раді й ви самі. Зорі кажуть, що ви пишаєтеся своїм партнерством або шукаєте того, хто був би сильною і достойною вас особистістю.

Леви, зараз відбувається духовне дозрівання, пов'язане з розширенням ваших горизонтів в процесі пошуку мудрості. Часто це виражається в зміцненні сили волі, моральних принципів і переконаності в поглядах.

Діви, ви сієте насіння своїх ідей та направляєте свою волю, проявляєте характер, аби вони дали паростки та плоди. Ваша система цінностей і релігійні переконання розвиваються настільки, що починають визначати вашу поведінку, не втрачаючи відтінку суб'єктивності, який допомагає вам завойовувати симпатії інших.

Терези, ​​вам потрібне вміння діяти рішуче, впевнено і переконливо, тоді ви озброїтеся енергійністю і високою мотивацією. Організаторський талант, прагнення до лідерства, достатня кваліфікація, активність, лідерство, захопленість справою, готовність піти на ризик – ось ваші якості.

Скорпіони, ваше почуття реальності ослаблене, тому це може вилитися в суєту та імітацію діяльності. Слабке місце – невміння розраховувати час на здійснення планів. Нереальні терміни залишають добрі наміри лише намірами.

Стрільці, ви прагнете то безмежної віри в себе, любові до життя, радощів, багатства, влади, величі. Причому ці якості не егоїзм в примітивному сенсі, не самовдоволення і не користь.

Козероги, якщо життя від щедрот підкинуло вам сьогодні лимон, навіщо їсти його просто так? Зробіть лимонад, і нехай вам заздрять менш щасливі володарі більш солодких і соковитих плодів.

Водолії, іноді ваші якості переходять в крайності, можуть перетворитися в самомилування, самозвеличення, марнославстві та хвастощі. Присікайте в собі ці негативні паростки, знищуйте ці бур'яни.

Риби, ви людина, яка щедра і великодушна з усіма. Висловлюйте впевненість у своїх силах. Вам важливе прагнення не стільки до матеріального, скільки до духовного зростання, до повної реалізації та розкриття власної особистості.

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