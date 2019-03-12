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12 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 березня, яке сьогодні свято

12 березня в Україні та світі триває Великий піст і святкують важливе релігійне свято – Прокопія, а також міжнародний день дівчаток-скаутів. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

В історію 12 березня ввійшло, як важлива дата, коли відбулися переломні події, які змінили хід людства.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день

Яке сьогодні релігійне свято

Сьогодні християни відзначають день пам'яті святого Прокопія Декаполита. Також це свято називають просто Прокопій або Прокіп. Ще є цікава версія назви свята – Дорогорушитель, Дорогопрокопатель. Це пов'язано з тим, що у цей час танув сніг на дорозі, довгі поїздки ставали небезпечними. У цей день було заведено приносити в будинок соснову гілку, яка не тільки очищала повітря, а й давала здоров'я всій сім'ї.

Зараз триває Великий піст, тому потрібно дотримуватися обмежень.

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Триває Великий піст

Міжнародні свята та події в цей день

  • День Співдружності в Канаді.
  • День дівчаток-скаутів в США.
  • День Незалежності Маврикія.
  • 12 березня 1365 – засновано Віденський університет герцогом Рудольфом IV.
  • 12 березня 1633 – Петро Могила став митрополитом Київським та Галицьким.
  • 12 березня 1913 – Канберра стала столицею Австралії.
  • 12 березня 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.
  • 12 березня 1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО.
  • 12 березня 2000 – Папа Римський Іван Павло II привселюдно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством.

Іменини: хто святкує День ангела

Сьогодні іменини святкують Сергій, Степан, Петро, Михайло, Прокіп, Тимофій, Макар, Федір, Яків.

Хто святкує іменини 12 березня - фото 313590
Хто святкує іменини 12 березня

Народні прикмети 12 березня

  • Про день Прокопа та дорогу: Перезимник дорогу рушить, а сам загруз в заметі.
  • На Прокопа Дорогорушителя колія під копитами коня поступається і санний шлях руйнується.
  • У Прокопів день сніг лежав, а потім у річку втік.
  • Якщо верба розпускається спершу зверху, то посів буде добрий і почати сіяти краще раніше. Якщо ж верба на маківці не розпускається – буде хорошим другий посів.
  • Довгі бурульки – довгий льон.
  • Йде дощ — літо буде добрим. Коли тане крига навколо дерев зауважте: краї круті – весна крута, пологі – весна протяжна.

Що не можна робити сьогодні

  • Це важливий день для вірян, тому не можна пропускати відвідини церкви. Підіть до храму, пом'яніть родичів, які померли, відвідайте їхні могили.
  • Також у цей день не можна їсти продукти тваринного походження, адже йде Великий піст.
  • У цей день не бажано вирушати в далеку дорогу. Якщо ви все ж таки вирушили в дорогу, то дослухайтеся до своєї інтуїції.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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