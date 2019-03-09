116-річна японка визнана найстарішою людиною в світі

Японка Кане Танака, якій зараз 116 років, потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як найстаріша людина, яка зараз живе на нашій планеті.

Згідно з наявними документами, Кане Танака народилася 2 січня 1903 року, вона була сьомою дитиною з восьми дітей в сім'ї. Зараз вона живе в префектурі Фукуока на південному заході Японії. У неї четверо власних дітей і одна прийомна дитина.

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116-річна Кане Танака

Колишня рекордсменка, також японка, Тійо Міяко, померла в липні 2018 року у віці 117 років. Абсолютний документально зафіксовані рекорд довгожительства належить француженці Жанні-Луїзі Кальман, яка дожила до 122 років.

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