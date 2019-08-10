На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
11 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 89
Сьогодні, 11 серпня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Каллініка Кілікії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
11 серпня церква вшановує пам'ять святого мученика Каллініка Кілікії (III-IV ст.). Він народився на південному сході Туреччини. Каллінік з дитинства виховувався в християнській вірі. Подорослішавши, він відправився містами та селами проповідувати язичникам ім'я Христове. Своїми промовами він багатьох навернув до християнства.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1707 – Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали "Вічний альянс", що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.
- 1866 – у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
- 1877 – американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.
- 1906 – у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
- 1926 – компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
- 2003 – українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.
- 2008 – російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.
- 2011 – запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
- 2016 – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 СЕРПНЯ
- 1340 – Феофан Грек, живописець, який працював у Візантії й Давній Русі.
- 1778 – Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики.
- 1858 – Хрістіан Ейкман, голландський фізик, відкрив вітамін B1, Нобелівський лауреат.
- 1889 – Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР.
- 1894 – Петро Сова, археолог, досліджував палеолітичні та середньовічні пам'ятки Закарпаття.
- 1897 – Енід Мері Блайтон, англійська письменниця.
- 1933 – Єжи Гротовський, польський режисер-експериментатор, педагог і теоретик театру.
- 1943 – Первез Мушарраф, керівник і президент Пакистану в 1999-2008 роках.
- 1950 – Стів Возняк, піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple.
- 1953 – Халк Хоган, реслер, актор і шоумен.
- 1970 – Енді Белл, британський музикант.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
- Ранковий туман – до поганого збору меду.
- Якщо цілий день туман, то буде хороший врожай зернових культур.
- Зелений овес – до дощової осені.
- Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
- Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто наражати себе на небезпеку. Мінімізуйте усі шанси – не перенавантажуйтеся, будьте обережні на дорозі тощо.
- Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.
- Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 серпня 2019 для знаків Зодіаку
- 10 серпня
-
21:55Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+)
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
20:5511 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:30Ці 10 продуктів завжди повинні бути на вашій кухні
-
19:55Справжні апостоли: митець перетворює відомих персонажів кіно на святих
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:30Жаби не провокують бородавки, але їх все одно не варто торкатися і ось чому
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
18:25Гороскоп на 11 серпня 2019: Овнам і Тельцям варто спланувати відпочинок
-
17:55Науковці сказали, як емоджі впливають на ефективність командної роботи
-
17:30Цей художник відтворює відомі картини за допомогою продуктів і ось, що в нього виходить
-
16:50The Lost Okoroshi: з'явився трейлер сюрреалістичного фільму про духів предків
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
15:51Жарти, на які ми заслуговуємо: меми від індійської поліції
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:30Тренуватися треба мені, а зачеплять і вас: Усик повторив відому сцену з Бригади
-
14:55Учені зробили горілку, використовуючи воду і пшеницю з Чорнобильської зони відчуження
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
13:47Піщана буря на курорті у Кирилівці шокувала українців: фото та відео
-
13:21Настя Каменських підкорила шанувальників ультратрендовим образом
-
12:50У цій країні ввели іпотеку під нуль відсотків
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
11:49Новачок Динамо показав свій шикарний особняк у Києві: відео
-
11:19У Нью-Йорку з'явилися безпілотні автобуси
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
- 10 серпня
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
- 09 серпня
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
18:27Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
-
16:51Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
-
15:00ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
07:32Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
- 07 серпня
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!