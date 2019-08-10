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11 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 серпня – неділя

Сьогодні, 11 серпня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Каллініка Кілікії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 серпня церква вшановує пам'ять святого мученика Каллініка Кілікії (III-IV ст.). Він народився на південному сході Туреччини. Каллінік з дитинства виховувався в християнській вірі. Подорослішавши, він відправився містами та селами проповідувати язичникам ім'я Христове. Своїми промовами він багатьох навернув до християнства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1707 – Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали "Вічний альянс", що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.
  • 1866 – у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
  • 1877 – американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.
  • 1906 – у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
  • 1926 – компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
  • 2003 – українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.
  • 2008 – російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.
  • 2011 – запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
  • 2016 – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 СЕРПНЯ

  • 1340 – Феофан Грек, живописець, який працював у Візантії й Давній Русі.
  • 1778 – Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики.
  • 1858 – Хрістіан Ейкман, голландський фізик, відкрив вітамін B1, Нобелівський лауреат.
  • 1889 – Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР.
  • 1894 – Петро Сова, археолог, досліджував палеолітичні та середньовічні пам'ятки Закарпаття.
  • 1897 – Енід Мері Блайтон, англійська письменниця.
  • 1933 – Єжи Гротовський, польський режисер-експериментатор, педагог і теоретик театру.
  • 1943 – Первез Мушарраф, керівник і президент Пакистану в 1999-2008 роках.
  • 1950 – Стів Возняк, піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple.
  • 1953 – Халк Хоган, реслер, актор і шоумен.
  • 1970 – Енді Белл, британський музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
  • Ранковий туман – до поганого збору меду.
  • Якщо цілий день туман, то буде хороший врожай зернових культур.
  • Зелений овес – до дощової осені.
  • Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
  • Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не варто наражати себе на небезпеку. Мінімізуйте усі шанси – не перенавантажуйтеся, будьте обережні на дорозі тощо.
  • Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.
  • Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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