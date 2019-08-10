11 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 серпня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Каллініка Кілікії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 серпня церква вшановує пам'ять святого мученика Каллініка Кілікії (III-IV ст.). Він народився на південному сході Туреччини. Каллінік з дитинства виховувався в християнській вірі. Подорослішавши, він відправився містами та селами проповідувати язичникам ім'я Христове. Своїми промовами він багатьох навернув до християнства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1707 – Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали "Вічний альянс", що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.

1866 – у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.

1877 – американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.

1906 – у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.

1926 – компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.

2003 – українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.

2008 – російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.

2011 – запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.

2016 – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 СЕРПНЯ

1340 – Феофан Грек, живописець, який працював у Візантії й Давній Русі.

1778 – Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики.

1858 – Хрістіан Ейкман, голландський фізик, відкрив вітамін B1, Нобелівський лауреат.

1889 – Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР.

1894 – Петро Сова, археолог, досліджував палеолітичні та середньовічні пам'ятки Закарпаття.

1897 – Енід Мері Блайтон, англійська письменниця.

1933 – Єжи Гротовський, польський режисер-експериментатор, педагог і теоретик театру.

1943 – Первез Мушарраф, керівник і президент Пакистану в 1999-2008 роках.

1950 – Стів Возняк, піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple.

1953 – Халк Хоган, реслер, актор і шоумен.

1970 – Енді Белл, британський музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.

Ранковий туман – до поганого збору меду.

Якщо цілий день туман, то буде хороший врожай зернових культур.

Зелений овес – до дощової осені.

Багато ягід і горіхів – до холодної зими.

Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто наражати себе на небезпеку. Мінімізуйте усі шанси – не перенавантажуйтеся, будьте обережні на дорозі тощо.

Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.

Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 серпня 2019 для знаків Зодіаку