11 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 лютого, віряни відзначають Лаврентіїв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського. Вважається, саме цього дня стежили за супутником Землі: якщо випадає на молодий Місяць, то до кінця лютого буде така ж погода, як і сьогодні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Гарасим та Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

660 до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.

1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав.

1852 — Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому "Мертвих душ".

1865 — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім "Льюїс Керрол".

1878 — у Великобританії опубліковано перший щотижневий прогноз погоди

1894 — загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл"

1922 — у Торонто оголошено про відкриття інсуліну

1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії

1953 — прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен".

1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.

1963 — The Beatles записали свій перший альбом "Please Please Me".

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО

1657 — Бернар ле Бов'є де Фонтенель, французький письменник.

1670 — Самійло Величко, український козацький літописець.

1768 — Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав всі раси та народи Землі під єдиною назвою homo sapiens.

1800 — Вільям Генрі Фокс Талбот, англійський фізик, один із винахідників фотографії.

1847 — Томас Алва Едісон, американський винахідник.

1890 — Антон Середа, український графік і майстер прикладного мистецтва, педагог.

1898 — Лео Силард, американський фізик угорського походження, один із творців першого атомного реактора.

1900 — Ганс-Георг Гадамер, німецький філософ і історик.

1905 — Гершензон Сергій Михайлович, український генетик.

1909 — Джозеф Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист і продюсер.

1917 — Джузеппе Де Сантіс, італійський кінорежисер, один із батьків неореалізму.

1917 — Сідні Шелдон, американський письменник і сценарист (працював у жанрах детективу та фантастики).

1922 — Леслі Нільсен, американський комедійний кіноактор ("Голий пістолет").

1934 — Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці.

1961 — Кері Ловелл, американська модель і кіноакторка ("Ліцензія на вбивство" — про Джеймса Бонда), дружина Річарда Гіра.

1964 — Шеріл Кроу, американська співачка.

1966 — Лора Дерн, американська кіноакторка ("Маска", "Парк Юрського періоду").

1969 — Дженніфер Еністон, американська акторка ("Друзі").

1974 — Ярослав Шпачек, чеський хокеїст.

1977 — Майк Шинода, американський музикант, MC, художник, дизайнер-графік, один із засновників рок-гурту "Linkin Park"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Цей день вважається пісним, але можна їсти страви з риби;

Якщо червоний місяць, то варто очікувати на посилення вітру;

Якщо туман стелиться по воді, то незабаром прийде потепління;

Якщо сьогодні жінка легко вдарить чоловіка по щоці, то він буде вірним і добрим;

Якщо сьогодні гарно прибрати вдома, то жодна нечиста сила не прийде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу, а також зловживати спиртним;

Не можна думати про погане та зациклюватись на негативі;

Не можна лаятись, сваритись та створювати конфлікт;

Не можна йти на необдумані ризики;

Не можна їсти ложкою.

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