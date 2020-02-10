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11 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 лютого, віряни відзначають Лаврентіїв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського. Вважається, саме цього дня стежили за супутником Землі: якщо випадає на молодий Місяць, то до кінця лютого буде така ж погода, як і сьогодні.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Гарасим та Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 660 до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.
- 1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав.
- 1852 — Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому "Мертвих душ".
- 1865 — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім "Льюїс Керрол".
- 1878 — у Великобританії опубліковано перший щотижневий прогноз погоди
- 1894 — загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл"
- 1922 — у Торонто оголошено про відкриття інсуліну
- 1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії
- 1953 — прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен".
- 1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.
- 1963 — The Beatles записали свій перший альбом "Please Please Me".
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО
- 1657 — Бернар ле Бов'є де Фонтенель, французький письменник.
- 1670 — Самійло Величко, український козацький літописець.
- 1768 — Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав всі раси та народи Землі під єдиною назвою homo sapiens.
- 1800 — Вільям Генрі Фокс Талбот, англійський фізик, один із винахідників фотографії.
- 1847 — Томас Алва Едісон, американський винахідник.
- 1890 — Антон Середа, український графік і майстер прикладного мистецтва, педагог.
- 1898 — Лео Силард, американський фізик угорського походження, один із творців першого атомного реактора.
- 1900 — Ганс-Георг Гадамер, німецький філософ і історик.
- 1905 — Гершензон Сергій Михайлович, український генетик.
- 1909 — Джозеф Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист і продюсер.
- 1917 — Джузеппе Де Сантіс, італійський кінорежисер, один із батьків неореалізму.
- 1917 — Сідні Шелдон, американський письменник і сценарист (працював у жанрах детективу та фантастики).
- 1922 — Леслі Нільсен, американський комедійний кіноактор ("Голий пістолет").
- 1934 — Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці.
- 1961 — Кері Ловелл, американська модель і кіноакторка ("Ліцензія на вбивство" — про Джеймса Бонда), дружина Річарда Гіра.
- 1964 — Шеріл Кроу, американська співачка.
- 1966 — Лора Дерн, американська кіноакторка ("Маска", "Парк Юрського періоду").
- 1969 — Дженніфер Еністон, американська акторка ("Друзі").
- 1974 — Ярослав Шпачек, чеський хокеїст.
- 1977 — Майк Шинода, американський музикант, MC, художник, дизайнер-графік, один із засновників рок-гурту "Linkin Park"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Цей день вважається пісним, але можна їсти страви з риби;
- Якщо червоний місяць, то варто очікувати на посилення вітру;
- Якщо туман стелиться по воді, то незабаром прийде потепління;
- Якщо сьогодні жінка легко вдарить чоловіка по щоці, то він буде вірним і добрим;
- Якщо сьогодні гарно прибрати вдома, то жодна нечиста сила не прийде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу, а також зловживати спиртним;
- Не можна думати про погане та зациклюватись на негативі;
- Не можна лаятись, сваритись та створювати конфлікт;
- Не можна йти на необдумані ризики;
- Не можна їсти ложкою.
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