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11 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 червня – четвер

Сьогодні, 11 червня, віряни відзначають день святого Варнави, а також у багатьох країнах світу відзначають День кухонної плити. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни відзначають день святого Варнави. Святий апостол Варнава – один із сімдесяти учнів Ісуса Христа. Народився він на Кіпрі у багатій єврейській родині з роду Левитів. Здобув хорошу богословську освіту в Єрусалимі, познайомився там з Савлом, згодом став апостолом Павлом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, а також Федот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День кухонної плити
  • 1453 – Падіння Візантійської імперії.
  • 1474 – Папа Римський ратифікував "Вічний мир" між імперією Габсбургів і Швейцарією.
  • 1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож.
  • 1509 – Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першою з шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія.
  • 1580 – Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.
  • 1742 – американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити
  • 1742 – У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.
  • 1770 – Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.
  • 1776 – Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.
  • 1842 – Вийшла друком поема Миколи Гоголя "Мертві душі" (одна з дат).
  • 1888 – У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.
  • 1889 – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.
  • 1895 – За маршрутом Париж – Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.
  • 1901 – Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.
  • 1915 – британські війська захопили Німецький Камерун.
  • 1915 – Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану.
  • 1918 – Казахський національний рух "Алаш" оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.
  • 1921 – В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.
  • 1926 – Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв'язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії.
  • 1930 – Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.
  • 1940 – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія.
  • 1942 – Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні війни проти агресії і про співпрацю в післявоєнний час в цілях забезпечення миру і безпеки.
  • 1955 – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених
  • 1965 – королева Єлизавета II нагородила музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії.
  • 1965 – Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету.
  • 1972 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра скандального порнофільму "Глибоке горло" з Ліндою Лавлейс.
  • 1973 – в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.
  • 1975 – Видобута перша нафта в Північному морі.
  • 1982 – На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Іншопланетянин".
  • 1990 – Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).
  • 1990 – Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.
  • 1992 – У Росії прийнята державна програма приватизації. Через два місяці будуть введені в дію приватизаційні чеки, і лексикон росіян поповниться ще одним словом – "ваучер".
  • 1992 – У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.
  • 1993 – Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".
  • 2002 – Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЧЕРВНЯ

  • 1564 – Йозеф Гейнц, швейцарський художник. Батько живописця Йозефа Гейнца Молодшого (1600—1678).
  • 1572 – Бен Джонсон, англійський драматург і поет.
  • 1776 – Джон Констебл, англійський живописець-пейзажист.
  • 1821 – Шевченко Варфоломій Григорович, український мемуарист. Троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка, який опікувався могилою поета в Каневі. Батько поета Йосипа Шевченка. Прадід письменника Данила Андреєва ("Роза світу").
  • 1838 – Маріано Фортуні, іспанський художник і графік середини 19 ст., прихильник орієнталізму у живопису.
  • 1861 – Заремба Сигізмунд Владиславович, український диригент, композитор, музичний критик і піаніст.
  • 1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор.
  • 1867 – Шарль Фабрі, французький фізик. Відкрив у стратосфері шар озону, що захищає Землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
  • 1899 – Кавабата Ясунарі, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1968).
  • 1909 – Борис Приймак, український архітектор.
  • 1910 – Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.
  • 1937 – Воррен Робін, австралійський патолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року.
  • 1953 – Віталій Білоножко, український співак — естрадний виконавець; Народний артист України
  • 1959 – Г'ю Лорі, британський актор, письменник і музикант (за національністю шотландець).
  • 1970 – Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України.
  • 1985 – Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо колоситься жито, то це до врожаю грибів.
  • Якщо сухий туман під час цвітіння, то це шкодить хлібу.
  • Якщо жито зацвіло, то не можна білити полотна.
  • Якщо багато жита, то і грибів буде багато.
  • Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
  • Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.
  • Якщо багато павуків, то буде хороша погода.
  • Якщо туман вранці по воді стелиться, то це до ясного сонячного дня.
  • Якщо вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється, то це до дощової погоди.
11 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 409101

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він в якнайближчий час. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати та переживати.
  • Сьогодні не варто лінуватися – вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.
  • Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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