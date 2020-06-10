11 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 червня, віряни відзначають день святого Варнави, а також у багатьох країнах світу відзначають День кухонної плити. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни відзначають день святого Варнави. Святий апостол Варнава – один із сімдесяти учнів Ісуса Христа. Народився він на Кіпрі у багатій єврейській родині з роду Левитів. Здобув хорошу богословську освіту в Єрусалимі, познайомився там з Савлом, згодом став апостолом Павлом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, а також Федот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День кухонної плити

1453 – Падіння Візантійської імперії.

1474 – Папа Римський ратифікував "Вічний мир" між імперією Габсбургів і Швейцарією.

1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож.

1509 – Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першою з шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія.

1580 – Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.

1742 – американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити

1742 – У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.

1770 – Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.

1776 – Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.

1842 – Вийшла друком поема Миколи Гоголя "Мертві душі" (одна з дат).

1888 – У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.

1889 – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.

1895 – За маршрутом Париж – Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.

1901 – Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.

1915 – британські війська захопили Німецький Камерун.

1915 – Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану.

1918 – Казахський національний рух "Алаш" оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.

1921 – В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.

1926 – Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв'язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії.

1930 – Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.

1940 – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія.

1942 – Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні війни проти агресії і про співпрацю в післявоєнний час в цілях забезпечення миру і безпеки.

1955 – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених

1965 – королева Єлизавета II нагородила музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії.

1965 – Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету.

1972 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра скандального порнофільму "Глибоке горло" з Ліндою Лавлейс.

1973 – в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.

1975 – Видобута перша нафта в Північному морі.

1982 – На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Іншопланетянин".

1990 – Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).

1990 – Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.

1992 – У Росії прийнята державна програма приватизації. Через два місяці будуть введені в дію приватизаційні чеки, і лексикон росіян поповниться ще одним словом – "ваучер".

1992 – У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.

1993 – Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

2002 – Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЧЕРВНЯ

1564 – Йозеф Гейнц, швейцарський художник. Батько живописця Йозефа Гейнца Молодшого (1600—1678).

1572 – Бен Джонсон, англійський драматург і поет.

1776 – Джон Констебл, англійський живописець-пейзажист.

1821 – Шевченко Варфоломій Григорович, український мемуарист. Троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка, який опікувався могилою поета в Каневі. Батько поета Йосипа Шевченка. Прадід письменника Данила Андреєва ("Роза світу").

1838 – Маріано Фортуні, іспанський художник і графік середини 19 ст., прихильник орієнталізму у живопису.

1861 – Заремба Сигізмунд Владиславович, український диригент, композитор, музичний критик і піаніст.

1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор.

1867 – Шарль Фабрі, французький фізик. Відкрив у стратосфері шар озону, що захищає Землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

1899 – Кавабата Ясунарі, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1968).

1909 – Борис Приймак, український архітектор.

1910 – Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.

1937 – Воррен Робін, австралійський патолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року.

1953 – Віталій Білоножко, український співак — естрадний виконавець; Народний артист України

1959 – Г'ю Лорі, британський актор, письменник і музикант (за національністю шотландець).

1970 – Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України.

1985 – Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо колоситься жито, то це до врожаю грибів.

Якщо сухий туман під час цвітіння, то це шкодить хлібу.

Якщо жито зацвіло, то не можна білити полотна.

Якщо багато жита, то і грибів буде багато.

Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.

Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.

Якщо багато павуків, то буде хороша погода.

Якщо туман вранці по воді стелиться, то це до ясного сонячного дня.

Якщо вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється, то це до дощової погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він в якнайближчий час. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати та переживати.

Сьогодні не варто лінуватися – вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.

Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

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