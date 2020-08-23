107-річна британка поділилась секретом, який допоміг їй побороти коронавірус

Анжелі Хутор, мешканці Великої Британії, – 107. Вона вважається найстарішою англійкою, якій вдалося подолати коронавірус. Жінка розповіла, як їй це вдалося зробити.

Найстарша мешканка Британії, яка здолала COVID-19 у 107 років, розповіла про секрети, що допомагають їй жити так довго і зберігати дивовижне здоров'я.

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Анжела Хутор зізналася, що щодня зберігає відмінний настрій і їсть по одному апельсину. Ця дивовижна жінка пережила обидві світові війни і пандемію "іспанки" у 1918 році. COVID-19 вона заразилася у квітні і ледь не померла. Її доньку навіть запросили сказати матері останні слова в реанімацію.

Але на превеликий подив лікарів стан Анжели почав покращуватися, через деякий час її виписали додому. Сама вона пояснює дивовижну життєстійкість завдяки вічно позитивному настрою і свіжим апельсинам щодня, які вона ділить на дольки, але не вживає у вигляді соку. Крім того, Анжела прагне до того, щоб всі її родичі та друзі зберігали спокій і продовжували працювати. Жінка переконана, що Велика Британія через все це пройде.

Британка вдячна позитивному настрою та апельсинам щодня

Довгожителька з'явилася на світ в Італії, потім переїхала до французьких Канн, а вже потім до Лондона у восьмирічному віці. Згадуючи епідемію "іспанки", Анжела розповіла, що все в той час здавалося звичайним. Люди продовжували ходити на роботу і робити максимум з того, що могли. Нікого не замикали на самоізоляцію, нікого не зобов'язували носити маски. Суспільство жило так, ніби ніякої "іспанки" не існувало. Можливо, це і допомогло подолати страшну пандемію у той час.

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