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1000 км без зупинки: у Китаї показали електромобіль на водні

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Представлено електромобіль на водні - фото 1
Представлено електромобіль на водні / autocentre

Використання водню як джерела енергії набирає обертів. Китайська компанія Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. представила прототип електромобіля з запасом ходу 1000 км, який працює на водні.

Всередині електромобіля, що працює на водні, є своєрідна міні-електростанція, яка розщеплює водень, генеруючи електричний заряд. З точки зору глобальної екологічної ефективності, це краще, ніж електромобілі з традиційними АКБ.

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Прототип компанії Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. - фото 316551
Прототип компанії Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co.

Водень – найпоширеніший елемент, але зараз добувати його складно і дорого. Тому ідея повинна популяризуватися, чого ми і чекаємо в найближчі роки, – відзначають експерти.

Нова китайська компанія Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала свій прототип, який в 2020 році повинен відправитися на конвеєр. Головна особливість, крім екстравагантного дизайну, – запас ходу, який становить 1000 км. Виробник говорить, що повна зарядка займає всього кілька хвилин. Зараз серійний воднемобіль, у якого також значний запас ходу, виробляє компанія Honda. У її дітища Honda Clarity запас ходу 750 км.

Прототип компанії Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. - фото 316550
Прототип компанії Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co.

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Джерело: autocentre
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