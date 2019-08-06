100 метрів в глибину: українка встановила неймовірний рекорд

Українська спортсменка Наталія Жаркова з Харкова встановила новий національний рекорд України, пірнувши на 100 метрів з моноластою на змаганнях з фрідайвінгу.

Змагання під назвою Карибський кубок пройшли в Гондурасі. Наталя стала лише сьомою жінкою у світі, яка пірнула глибину у 100 метрів. Днем раніше українська спортсменка пірнула на глибину у 91 метр з біластами і встановила світовий рекорд у цій дисципліні.

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"Відсьогодні я член клубу "кому за 100". Пірнання з моноластою на глибину. Мій результат – 100 метрів, біла картка, новий національний рекорд України. Рівний чоловічому, до речі. Всього 6 жінок у світі пірнали на цю глибину до мене. Я сьома", – написала Жаркова в Facebook.

У 2018 році Наталя виграла чемпіонат світу з фрідайвінгу (підводного плавання із затримкою дихання без використання балонів кисню).

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