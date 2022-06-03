100 днів війни: у Львові відбудеться фотовиставка, де збиратимуть кошти для ЗСУ

У Львові відбудеться фотовиставка "100 днів війни" – 6 та 7 червня з 14:00 до 20:00 на вулиці Шевченка 17. Мета фотовиставки – зібрати кошти для закупки військового обладнання для Збройних сил України, повідомили організатори.

Участь у виставці візьме фотокореспондент з гарячих точок України Юрій Верес. Будуть представлені роботи фотокореспондента полку "Азов" Дмитра Козацького, який зараз знаходиться у полоні – на відкриття виставки приїде мати митця.

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У фіналі цієї події відбудеться благодійний концерт-аукціон в ресторані "Грушевський cinema&jazz" (проспект Шевченка 28), де пройде збір коштів під музичний супровід українських музикантів. Початок о 19:00.

Фотовиставка "100 днів війни" – м. Львів вул. Шевченка 17, 6-7 червня з 14:00 до 20:00.

– м. Львів вул. Шевченка 17, 6-7 червня з 14:00 до 20:00. Благодійний концерт/аукціон – ресторан "Грушевський cinema&jazz", проспект Шевченка 28, 8 червня початок о 19:00.

Організатори дякують фотостудії M Space, фіналістам "Голосу країни", рок-гурту "Кам'яний гість", ЗМІ, за підтримку фотовиставки та активну участь в підготовці проєкту.

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