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10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій

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10 українських слів про літній відпочинок - фото 1
10 українських слів про літній відпочинок

Влітку українці найактивніше відпочивають, беруть відпустки та їздять на море і в гори, тому ми підготували 10 слів, без яких неможливо уявити літню пору. Читайте нашу традиційну рубрику "Говори красиво"!

Минають літні дні, а українці в очікуванні морського чи гірського (а може й дачного?) відпочинку. З цієї нагоди пригадуємо основні слова, які ми використовуємо, коли говоримо про відпустки та літо!

І ще: 10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення

10 колоритних українських слів про відпочинок:

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465947
Гаївка – це пікнік.
Влаштувати гаївку – завжди гарна ідея, щоб відпочити та добре провести час.
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Легіт – це легкий вітерець.

Літній легіт хитав молоді квіти.

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Поліття – це сприятлива погода.

Ми вирушаємо у похід і дуже сподіваємося на легку дорогу та поліття.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465938

Галасвіта – світ за очі, невідомо куди.

Не знаєш, як провести відпустку? Відправляйся галасвіта!

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465939

Вахляр – це віяло.

У бабусі завжди біля ліжка лежав вахляр, до якого вона тягнулася у спеку.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465940

Ферії – це канікули.

У Миколи скоро розпочнуться ферії, які він планує провести в селі.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465941

Моціон – це прогулянка на повітрі для відпочинку чи лікування.

У пані Катрі була важлива традиція, яку вона не порушувала, – вечірній моціон.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465942

Габа – це хвиля.

Море піниться та кидається на туристів важкими габами.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465943

Вакації – це канікули.

Як тільки розпочнуться вакації, Ярина поїде до сестри у місто.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465944

Ватра – це вогнище, багаття.

Затишні вечори закінчуються розмовами біля ватри.

10 українських слів про відпочинок та відпустку, які подарують яскравий настрій - фото 465945

До теми: Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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