10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку

Фотографії знаменитостей з усього світу, рідкість яких не викликає сумнівів.

Рідкісними ці кадри з життя можна вважати тому, що на них багато зірок зображені або в молодості, або ж вони зовсім не хотіли показувати усім.

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Тут зібрані знімки знаменитих людей з різних сфер шоу-бізнесу, науки, літератури, політики тощо. Можливо, деякі з них навіть з'явилися в соціальних мережах вперше. Приємного вам перегляду!

Бріджит Бардо

Софі Лорен

Альберт Ейнштейн

Сильвестр Сталлоне

Мерилін Монро

Бітлз

Вінстон Черчілль

Джон Кеннеді

Перша мешканка Австралії (ім'я невідоме)

Че Гевара

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