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10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку

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Ліверпульська четвірка на відпочинку - фото 1
Ліверпульська четвірка на відпочинку / Pinterest

Фотографії знаменитостей з усього світу, рідкість яких не викликає сумнівів.

Рідкісними ці кадри з життя можна вважати тому, що на них багато зірок зображені або в молодості, або ж вони зовсім не хотіли показувати усім.

І ще: Зірки показали, як вони виглядали на своєму випускному: треш і угар

Тут зібрані знімки знаменитих людей з різних сфер шоу-бізнесу, науки, літератури, політики тощо. Можливо, деякі з них навіть з'явилися в соціальних мережах вперше. Приємного вам перегляду!

Бріджит Бардо

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331664

Софі Лорен

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331665

Альберт Ейнштейн

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331666

Сильвестр Сталлоне

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331667

Мерилін Монро

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331669

Бітлз

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331673

Вінстон Черчілль

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331674

Джон Кеннеді

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331675

Перша мешканка Австралії (ім'я невідоме)

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331676

Че Гевара

10 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку - фото 331677

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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