10-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото "до" і "після"

Юна харківська школярка Емілія обрізала довгі коси, аби з її них створили спеціальну медичну “перуку” для хворої дитини, яка втратила своє волосся. Дивіться фото, які повернуть вам віру в доброту!

Про вчинок дівчинки розповіла її бабуся, лікарка за фахом Кіра Джафарова. "Сьогодні Емілія віддала своє волосся. Для того, щоб оцінити значущість її вчинку, необхідно знати, що 147 мільйонів людей на Землі страждають на гніздову алопецію, тобто повну втрату волосся. Серед них є діти, котрі відчувають неймовірні психологічні страждання", – написала вона.

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За її словами, якось Емілія жартома сказала, що могла б поділитися своїм волоссям з дівчинкою, у якої його немає. Після цього дівчинка серйозно про це замислилась та нарешті втілила це в життя. Також бабуся додала, що в їхній сім'ї заведено займатися благодійністю.

Емілія

20 лютого до Харкова прилетіли італійські фахівці, щоб правильно зрізати волосся Емілії. Протягом кількох місяців вони будуть створювати систему заміщення волосся конкретній дитині, а потім знову приїдуть, щоб зробити естетичне протезування дівчинці, яка про це мріє.

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