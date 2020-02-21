Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

10-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото "до" і "після"

  • 324
Емілія - фото 1
Емілія / my_holy_hair

Юна харківська школярка Емілія обрізала довгі коси, аби з її них створили спеціальну медичну “перуку” для хворої дитини, яка втратила своє волосся. Дивіться фото, які повернуть вам віру в доброту!

Про вчинок дівчинки розповіла її бабуся, лікарка за фахом Кіра Джафарова. "Сьогодні Емілія віддала своє волосся. Для того, щоб оцінити значущість її вчинку, необхідно знати, що 147 мільйонів людей на Землі страждають на гніздову алопецію, тобто повну втрату волосся. Серед них є діти, котрі відчувають неймовірні психологічні страждання", – написала вона.

Це цікаво: Стюардеса із літака, яким евакуювали українців з Китаю, вразила мережу

За її словами, якось Емілія жартома сказала, що могла б поділитися своїм волоссям з дівчинкою, у якої його немає. Після цього дівчинка серйозно про це замислилась та нарешті втілила це в життя. Також бабуся додала, що в їхній сім'ї заведено займатися благодійністю.

Емілія - фото 387542
Емілія
10-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото 'до' і 'після' - фото 387549

20 лютого до Харкова прилетіли італійські фахівці, щоб правильно зрізати волосся Емілії. Протягом кількох місяців вони будуть створювати систему заміщення волосся конкретній дитині, а потім знову приїдуть, щоб зробити естетичне протезування дівчинці, яка про це мріє.

Було: - фото 387553
Було:
Стало: - фото 387544
Стало:

10-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото 'до' і 'після' - фото 387543

Читайте також: Хлопчик випадково потрапив на командне фото Арсеналу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1635
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 317
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2113843
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл