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10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень
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А ви вже підготувалися до Дня всіх закоханих? Якщо так – то ви справжні молодці. А якщо ні – гайда це виправляти. Ми підготували 10 крутих і водночас бюджетних ідей подарунків на Валентина до 200 гривень.
У понеділок, 14 лютого, в Україні та світі відзначатимуть День святого Валентина. Ось список подарунків, які точно потішать вашу другу половинку! Про це пише Радіо MAXIMUM.
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Книга "Їсти, молитися, кохати"
Одна з найгучніших та найпопулярніших серед жінок книг. І справа навіть не в популярності роману або однойменному фільмі з неперевершеною Джулією Робертс у головній ролі. Це не просто історія – це керівництво до розуміння себе, пошуку та набуття внутрішнього спокою. Елізабет Гілберт після виходу книги у світ навіть визнали однією з найвпливовіших духовних лідерів – її творіння дало сили, натхнення та можливості багатьом жінкам.
Незвичайний набір солодощів
Такий подарунок в оригінальній упаковці здивує та порадує вашу другу половинку. Можна зібрати смачні винаходи кондитерської думки у гарній коробці або подарувати вже готову коробку ласощів з незвичайним смаком.
Набір ароматичних свічок
Що подарувати на День святого Валентина, якщо не романтичну атмосферу? Для її створення знадобляться ароматичні свічки. Наприклад, цей набір із двох свічок зроблений з екологічного соєвого воску. Ви можете вибрати аромат за особистими уподобаннями з десятка доступних. Ароматні свічки подарують тепло та затишок у цей особливий день.
Красива ваза
Оскільки квіти це один із найчастіших подарунків, як для дівчат, так і жінок, то посудина для них – доволі потрібна річ для кожного. Сучасні вази для квітів – це найчастіше скляні, адже саме в них букети виглядають цікаво та оригінально. Саме такі вази можуть бути абсолютно будь-якої форми.
Ніж для піци у комплекті з піцою
Смачно і практично. Ножі для піци виготовляють із високоякісної нержавіючої сталі, а міцне та гостре лезо у формі кола легко допоможе вам нарізати піцу на потрібну кількість шматків. Зручна ручка, додатковий захист від випадкових порізів, ергономічний дизайн – все створено для вашого комфорту.
Домашні капці
Взимку симпатичні теплі капці обов'язково порадують вашу обраницю або обранця. Це можуть бути моделі з пухнастими мордочками тварин або простіші варіанти. Важливо перевірити, щоб підошва була не надто слизькою, інакше милі капці виявляться травмонебезпечною пасткою.
Тримач для смартфона
Цей подарунок стане в пригоді в автомобілі, вдома або на робочому місці. За допомогою тримача смартфон можна закріпити на лобовому склі або встановити на столі.
Рукавички для занять у тренажерному залі
Якщо ваша друга половинка любить спорт, рукавички стануть суперподарунком. Такі рукавички вважаються ідеальними для тренувань та тренувальної програми, щоб захистити руки та покращити зчеплення зі штангами, гантелями та іншими спортивними снарядами. Крім захисту від стирання, мозолів та бактерій, тренувальні рукавички також забезпечують додатковий рівень підтримки зап'ясть, пальців та долонь.
Кекси або капкейки своїми руками
Домашня випічка цінується тим, що ти завжди знаєш, що входить до її складу. Кекси є одним із варіантів такої випічки. В інтернеті можна знайти багато способів їх приготування. А ще можна спекти їх у формі сердечок!
Настінний планер
Все просто. Ваша кохана людина все встигатиме, ніде не спізнюватиметься і у неї з'явиться додатковий час на добу. Вона дізнаватиметься багато нового і досягатиме поставлених цілей. Її життя сповниться новими подіями! Просто не забувайте писати на планер та виконувати все, що намічено.
Пам'ятайте, головне – не подарунки, квіти чи цукерки. А ваша увага, тепло і турбота. Можна у цей день просто принести сніданок у ліжко, зробити один одному масаж, подивитися хороший фільм і обійматися, обійматися, обійматися...
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