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10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень

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День усіх закоханих - фото 1
День усіх закоханих / tea-rose

А ви вже підготувалися до Дня всіх закоханих? Якщо так – то ви справжні молодці. А якщо ні – гайда це виправляти. Ми підготували 10 крутих і водночас бюджетних ідей подарунків на Валентина до 200 гривень.

У понеділок, 14 лютого, в Україні та світі відзначатимуть День святого Валентина. Ось список подарунків, які точно потішать вашу другу половинку! Про це пише Радіо MAXIMUM.

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Книга "Їсти, молитися, кохати"

Одна з найгучніших та найпопулярніших серед жінок книг. І справа навіть не в популярності роману або однойменному фільмі з неперевершеною Джулією Робертс у головній ролі. Це не просто історія – це керівництво до розуміння себе, пошуку та набуття внутрішнього спокою. Елізабет Гілберт після виходу книги у світ навіть визнали однією з найвпливовіших духовних лідерів – її творіння дало сили, натхнення та можливості багатьом жінкам.

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Незвичайний набір солодощів

Такий подарунок в оригінальній упаковці здивує та порадує вашу другу половинку. Можна зібрати смачні винаходи кондитерської думки у гарній коробці або подарувати вже готову коробку ласощів з незвичайним смаком.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495947

Набір ароматичних свічок

Що подарувати на День святого Валентина, якщо не романтичну атмосферу? Для її створення знадобляться ароматичні свічки. Наприклад, цей набір із двох свічок зроблений з екологічного соєвого воску. Ви можете вибрати аромат за особистими уподобаннями з десятка доступних. Ароматні свічки подарують тепло та затишок у цей особливий день.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495946

Красива ваза

Оскільки квіти це один із найчастіших подарунків, як для дівчат, так і жінок, то посудина для них – доволі потрібна річ для кожного. Сучасні вази для квітів – це найчастіше скляні, адже саме в них букети виглядають цікаво та оригінально. Саме такі вази можуть бути абсолютно будь-якої форми.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495945

Ніж для піци у комплекті з піцою

Смачно і практично. Ножі для піци виготовляють із високоякісної нержавіючої сталі, а міцне та гостре лезо у формі кола легко допоможе вам нарізати піцу на потрібну кількість шматків. Зручна ручка, додатковий захист від випадкових порізів, ергономічний дизайн – все створено для вашого комфорту.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495944

Домашні капці

Взимку симпатичні теплі капці обов'язково порадують вашу обраницю або обранця. Це можуть бути моделі з пухнастими мордочками тварин або простіші варіанти. Важливо перевірити, щоб підошва була не надто слизькою, інакше милі капці виявляться травмонебезпечною пасткою.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495943

Тримач для смартфона

Цей подарунок стане в пригоді в автомобілі, вдома або на робочому місці. За допомогою тримача смартфон можна закріпити на лобовому склі або встановити на столі.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495942

Рукавички для занять у тренажерному залі

Якщо ваша друга половинка любить спорт, рукавички стануть суперподарунком. Такі рукавички вважаються ідеальними для тренувань та тренувальної програми, щоб захистити руки та покращити зчеплення зі штангами, гантелями та іншими спортивними снарядами. Крім захисту від стирання, мозолів та бактерій, тренувальні рукавички також забезпечують додатковий рівень підтримки зап'ясть, пальців та долонь.

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495941

Кекси або капкейки своїми руками

Домашня випічка цінується тим, що ти завжди знаєш, що входить до її складу. Кекси є одним із варіантів такої випічки. В інтернеті можна знайти багато способів їх приготування. А ще можна спекти їх у формі сердечок!

10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495940

Настінний планер

Все просто. Ваша кохана людина все встигатиме, ніде не спізнюватиметься і у неї з'явиться додатковий час на добу. Вона дізнаватиметься багато нового і досягатиме поставлених цілей. Її життя сповниться новими подіями! Просто не забувайте писати на планер та виконувати все, що намічено. 10 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень - фото 495939

Пам'ятайте, головне – не подарунки, квіти чи цукерки. А ваша увага, тепло і турбота. Можна у цей день просто принести сніданок у ліжко, зробити один одному масаж, подивитися хороший фільм і обійматися, обійматися, обійматися...

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