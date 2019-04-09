10 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 квітня, у світі відзначають День брата і сестри. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 10 квітня, у середу, у народному календарі відзначають день Іларіона-Виверни голоблі. Вважається, це останній день, коли квіти мати-й-мачухи, які зібрали на Степана (15 серпня) минулого року, мають цілющу силу. Тому з них заварювали чай для всієї родини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Ілля, Микола, Василь, Іван, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День брата і сестри

1710 — в Англії запрацював перший у світі закон про авторське право.

1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Щоправда, тоді вони були токсичними, адже містили білий фосфор.

1864 — у Львові відкрився перший професійний український театр "Руська бесіда".

1912 — лайнер "Титанік відправився у перше і останнє плавання.

1925 — уперше опубліковано популярний роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі"

1938 — ЦК КП(б)У прийняв постанову про реорганізацію української національної школи.

1940 — Ісландія офіційно відділилася від Данії.

2010 — В авіакатастрофі під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинськоий.

Почали продавати сірники

ХТО НАРОДИВСЯ 10 квітня

1727 — Самуель Гейнике, німецький сурдопедагог, який створив спосіб навчати глухонімих.

1755 — Самюель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії

1766 — Джон Леслі, шотландський фізик-експериментатор і математик, першим запропонував метод одержання штучного льоду

1838 — Френк Стівен Болдуїн, американський винахідник, який створив арифмометр та калькулятор.

1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, та засновник відомої журналістської Пулітцерівської премії

1937 — Микола Андрійович Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України

1938 — Борис Савченко, український режисер і актор,(Меланхолійний вальс та Легенда про безсмертя)

1951 — Стівен Сігал, американський актор, режисер та продюсер (В ім'я справедливості, Наскрізні поранення)

1988 — Хейлі Джоел Осмент, американський актор (Штучний розум, Шосте чуття).

День народження Стівена Сігела

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Цей день завжди має непередбачувану погоду: від раптового сонця до не менш раптової зливи

Якщо чути грім, то наступні кілька днів будуть дощі

Якщо сороки розмістились на верхівках дерев, то тепло настане швидко

Якщо пройдуть сильні дощі або ранковий туман, то буде багатий врожай

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна довго бути біля водойм

Краще уникати сварок з близькими людьми

Не можна лаятись та гучно дискутувати

Варто уникати поганих думок та невдалого настрою

Не можна займатись важкою фізичною роботою

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