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10 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 квітня, у світі відзначають День брата і сестри. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 10 квітня, у середу, у народному календарі відзначають день Іларіона-Виверни голоблі. Вважається, це останній день, коли квіти мати-й-мачухи, які зібрали на Степана (15 серпня) минулого року, мають цілющу силу. Тому з них заварювали чай для всієї родини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Ілля, Микола, Василь, Іван, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День брата і сестри
- 1710 — в Англії запрацював перший у світі закон про авторське право.
- 1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Щоправда, тоді вони були токсичними, адже містили білий фосфор.
- 1864 — у Львові відкрився перший професійний український театр "Руська бесіда".
- 1912 — лайнер "Титанік відправився у перше і останнє плавання.
- 1925 — уперше опубліковано популярний роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі"
- 1938 — ЦК КП(б)У прийняв постанову про реорганізацію української національної школи.
- 1940 — Ісландія офіційно відділилася від Данії.
- 2010 — В авіакатастрофі під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинськоий.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 квітня
- 1727 — Самуель Гейнике, німецький сурдопедагог, який створив спосіб навчати глухонімих.
- 1755 — Самюель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії
- 1766 — Джон Леслі, шотландський фізик-експериментатор і математик, першим запропонував метод одержання штучного льоду
- 1838 — Френк Стівен Болдуїн, американський винахідник, який створив арифмометр та калькулятор.
- 1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, та засновник відомої журналістської Пулітцерівської премії
- 1937 — Микола Андрійович Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України
- 1938 — Борис Савченко, український режисер і актор,(Меланхолійний вальс та Легенда про безсмертя)
- 1951 — Стівен Сігал, американський актор, режисер та продюсер (В ім'я справедливості, Наскрізні поранення)
- 1988 — Хейлі Джоел Осмент, американський актор (Штучний розум, Шосте чуття).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Цей день завжди має непередбачувану погоду: від раптового сонця до не менш раптової зливи
- Якщо чути грім, то наступні кілька днів будуть дощі
- Якщо сороки розмістились на верхівках дерев, то тепло настане швидко
- Якщо пройдуть сильні дощі або ранковий туман, то буде багатий врожай
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна довго бути біля водойм
- Краще уникати сварок з близькими людьми
- Не можна лаятись та гучно дискутувати
- Варто уникати поганих думок та невдалого настрою
- Не можна займатись важкою фізичною роботою
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