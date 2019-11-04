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10 крутих гаджетів минулого, про які ви вже забули, але хотіли б і зараз
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Зараз технології розвиваються так швидко, а різні гаджети виходять так часто, що дуже складно запам'ятати їхні назви, вміння і призначення. У XX столітті технологічних новинок було набагато менше, а ті, що виходили, викликали фурор і бурю почуттів.
Тепер ці гаджети стали частиною історії, і навряд чи хтось пам'ятає про тогочасні мрії підлітків або техногіків. Згадуємо 10 крутих гаджетів з минулого, про які всі давно забули.
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У 1960 році компанія Sony випустила перший в світі транзисторний телевізор Sony TV8-301. Цю модель з 8-дюймовим екраном можна було носити куди завгодно, а заряджалася вона від батарейок.
У 1971 році на ринок вийшла Rosita Tonmobel Vision 2000 – стильна мультимедійна станція, яку хотіли мати буквально всі. Пристрій поєднував в собі радіо, касетний магнітофон і вініловий програвач (опціональне). А ще він виглядав, як подарунок з космосу.
Представлений в 1977 році настільний комп'ютер Commodore PET 2001 Series був мрією всіх школярів, студентів та вчених. Ця модель надовго влаштувалася в школах і вишах Америки, а пізніше подарувала тисячам дітей незабутні години ігор та програмування.
Цей на перший погляд сучасний програвач пластинок Totem Stereo System RR130 представили в далекому 1977 році. Навіть зараз ця модель виглядає цікаво і свіжо, а пів століття тому за неї, можливо, навіть билися.
У 1978 році компанія Kodak представила щось неймовірне – фотоапарат Colorburst 300, який буквально за кілька секунд робив і друкував кольорові фотографії високої (на той час) якості.
Аналоговий синтезатор Roland Promars Compuphonic, який вийшов в 1979 році, перевернув світ електронної музики. Новинка мала вбудований процесор Intel 8048 і видавала купу неймовірних звуків, а додаткові модулі в рази розширювали його можливості.
У 1980-х роках японська компанія Omnibot почала виробляти касетні магнітофони з годинником у вигляді симпатичних роботів. Пристрій назвали Omnibot OOM, і крім оригінальної зовнішності, тут був пульт для перемотування касет на точний час запису.
8-бітна ігрова приставка Sega Mark III була випущена в Японії в 1985 році, але стала мегапопулярною у США, коли вийшла там в 1986 році під назвою Sega Master System. Крім крутих ігор, керованих з геймпадів, модель мала провідний бластер, для якого були свої ігри.
Ігрові наручні годинники Casio Super Slalomer вийшли в 1985 році. Крім часу, в них була одна гра – у цьому випадку про слалом, де гонщик спускався з гори на лижах, а гравець допомагав йому об'їжджати перешкоди. У серії були й інші ігри – по одній на кожну модель.
Ігрова приставка View-Master Interactive Vision працювала на VHS-касетах, що було дивно навіть для 1988 року. Користувачам припав до вподоби незвичайний лего-дизайн, дивний, але веселий джойстик і кілька хітових ігор від Disney.
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