10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести вихідні у Валенсії. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Валенсія – дуже своєрідне місто. Як не дивно, воно може зовсім не сподобатися, якщо неправильно до нього підійти.

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Океанографічний парк

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Ciudad FCC

Хочете побачити найбільший акваріум Європи? Тоді вам сюди! У Океанографічному парку Валенсії, крім морських мешканців, живуть 45 000 тварин, птахів і рептилій з різних куточків світу. Тут можна не тільки помилуватися таємничими схилами або моржами, а й зробити підводну прогулянку з акуламі. Парк знаходиться на території Міста мистецтв і наук, про який поговоримо згодом.

Кафедральний собор

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Very Valencia

Іспанська архітектура нікого не залишить байдужим, і Кафедральний собор Валенсії – наочне тому підтвердження. Побудований в 1238 році, він дивовижно гармонійно поєднує в собі готику, ренесанс і класицизм, що надає собору химерний і витончений вигляд. А з соборної вежі Мікалет (Святого Михайла) відкривається гарний вид на Валенсію.

Місто наук і мистецтв

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Beach Bikes Valencia

Місто наук і мистецтв – найамбітніший архітектурний проект останніх років не тільки в Валенсії, але і у всій Іспанії. Величезний пізнавально-розважальний комплекс, створений іспанським архітектором Сантьяго Калатрава, ніби зійшов зі сторінок фантастичних книг про майбутнє. Містечко, що розмістилося в долині осушенного русла річки Турія, сильно контрастує з розташованими неподалік історичними кварталами Валенсії. В комплекс входять п'ять споруд: оперний театр, схожий на мушлю кінотеатр IMAX (найбільший в країні), музей науки, парково-виставкова галерея і океанаріум (з дельфінами, пінгвінами, морськими котиками і білугами).

Кафе-орчатерія "Santa Catalina"

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Memories of the Pacific

Старовинна орчатерія, розташована в історичній частині Валенсії, привертає увагу величезною керамічною фрескою в традиційному стилі. На ній зображений завойовник Валенсії король Хайме I. Всередині панує прохолода – навіть в дуже спекотний день. Гостям пропонують орчату, молочні коктейлі і випічку. Можна скористатися безкоштовним Wi-Fi, що в Іспанії зустрінеш досить рідко.

Кінотеатр El Hemisfèric

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Alamy

Це ще одна важлива складова Міста мистецтв і наук – кінотеатр IMAX в формі людського ока. Під величезним дахом у вигляді купола об'єднані відразу три розваги: планетарій, лазерні шоу і 3D кінотеатр. Велика частина фільмів присвячена науковій тематиці.

Біопарк

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / YouTube

Це місце сподобається захисникам природи і тим, хто не любить дивитися на тварин в тісних клітках. Тут немає заґратованих вольєрів, і середовище проживання тварин максимально наближене до природних умов. На стежках Біопарка можна зустріти лемура і побачити, як пролітає над головою екзотичний птах. На величезній території парку також мешкають слони, жирафи, носороги, горили і десятки інших тварин. У кожного виду – свій власний "ореол".

Ресторан "Submarino"

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Guía Repsol

Ресторан розташований на території Океанографічного парку Валенсії, у дивовижній футуристичній будівлі на території Міста мистецтв і наук. Замість стін тут – величезні акваріуми, мешканці яких задумливо розглядають відвідувачів. Заклад – гірка іронія – спеціалізується на рибній кухні. Шеф-кухар – француз зі світовою славою. Відвідувачам пропонується зробити замовлення двома способами: або вибрати конкретні страви, або замовити меню-дегустацію з декількох.

Маленька Венеція

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / ILoveValencia

Порт Саплайя – це невеликий прибережний житловий район в місті Альборайя, в провінції Валенсія, всього в 10 хвилинах їзди від його столиці. Всі головні комерційні та розважальні заклади Port Saplaya розташувалися на двох площах, а також на прекрасній набережній, де зосереджена не менша кількість різних кафе і ресторанів на будь-який смак. Всю цю воістину неземну красу доповнюють яскраві квіти, в які забарвлені фасади місцевих будинків і будівель.

Площа Святої Діви

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Ispaniagid

Ця площа є відображенням багатовікової історії міста, починаючи з самого його заснування в епоху давньоримського панування, коли воно і було назване Валентія (Valentia). Тепер вона вважається головною історичною площею Валенсії. У самому її центрі розташувався фонтан, головна фігура якого символізує річку Турію, оточену вісьмома фігурами поменше.

Музей доісторичної епохи Валенсії

10 фото, які змусять вас відвідати Валенсію / Las Provincias

Якісний музей для любителів історії та антропології: експозиція, ні багато ні мало, присвячена історії людства. Вицвілі від часу черепки, останки скелетів наших предків, предмети побуту епохи неоліту, зброя римських солдатів і інші експонати зібрані в кількох залах на двох поверхах.

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