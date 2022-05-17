10 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного

Журналісти The New Tork Times тримають руку на пульсі подій в Україні з початку війни. Раз у раз американське видання публікує кадри, які демонструють цинізм та злочинність російської армії.

На цей раз у The New Tork Times показали світові 10 фото російсько-української війни, які не залишать байдужими нікого. Промовисті знімки з'явилися на сторінці видання в Instagram.

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10 задокументованих моментів війни в Україні

#1

8-річна Даринка тримає український прапор під час похорону свого батька, 41-річного Юрія Гука, на Личаківському цвинтарі у Львові. Він загинув під час сильного артилерійського обстрілу на сході України.

#2

Розбомблений склад у селі на північ від Харкова, де до цього базувалися російські війська.

#3

69-річна Любов Лущик розповідає, як її родина пережила первісну російську окупацію села Андріївка, перш ніж тікати із цього району на початку березня. Потім їхній будинок був окупований російськими військами, а згодом – повністю зруйнований під час битви за визволення території.

#4

Українка Тетяна оплакує смерть свого брата Олександра Панкратова, 49 років, у Львові. Він загинув від мінометного пострілу, перебуваючи на Донеччині.

#5

Співробітник групи зі знешкодження вибухових речовин української поліції готується знешкодити російську міну, знайдену в полі біля Гогольова.

#6

Троє дітей ночують на львівському вокзалі, перш ніж вирушити додому до Харкова.

#7

Володимир проводить сеанс масажу на покинутій фабриці на околиці Львова, де мешкають художники-біженці.

#8

Механіки ремонтують танк у Харкові.

#9

Українські військові у прифронтовому селі Прудянка.

#10

Гамлет Зіньківський, 35-річний вуличний художник, перед однією зі своїх картин із зображенням коктейлю Молотова в центрі Харкова.

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