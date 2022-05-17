Війна в Україні очима художників: у Гаазі проходить виставка українських митців

У Нідерландах відбувається виставка "Війна в Україні: очима художників". Представлені ілюстрації авторства митців, які співпрацюють з українським видавництвом мальописів UA Comix. Усі роботи присвячені війні в Україні, яку розв'язала росія.

У Музеї комунікації в Гаазі з 11 квітня до 15 травня відбувається безплатна тимчасова виставка. Опісля цього, проведуть аукціон-продаж цих робіт, а вторговані кошти перекажуть на підтримку ЗСУ.

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Усі роботи можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Також на основі цих мистецьких робіт українських художників створили мерч: футболки та постери. Кошти з них теж переказують на потреби ЗСУ.

"Оскільки ми хотіли розказати історію російсько-української війни з самого початку, з 2014 року, титульним зображенням став розворот із Майдану Незалежності з мальопису "Все це триватиме далі". Далі – обстріли Краматорська, з мальопису "Будуємо Україну разом", створеного з однойменною волонтерською організацією. І перша публічна демонстрація сторінки мальопису "Пожирач гріхів" про Донбас, який ми планували видати цього року. Більшість наступних постерів – створені після 24 лютого, як-от бомбардування Драматичного театру в Маріуполі", – розповіла редакторка видавництва UA Comix Руслана Коропецька.

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