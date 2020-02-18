10 епічних випадкових фото за секунду до

Не багатьом вдається отримати кадри, дивлячись на які, розумієш: того, що станеться за мить, не уникнути!

Тільки уявіть, інформація поширюється нашими нервовим волокнам зі швидкістю від 3 до 120 метрів на секунду, що дуже і дуже швидко. Але навіть цього часто виявляється недостатньо, щоб встигнути зняти на камеру якийсь епічний момент.

Зібрали для вас знімки, зроблені за секунду до чогось неминучого. Створити їх допомогла її величність випадковість.

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