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10 епічних випадкових фото за секунду до

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Епічні фото - фото 1
Епічні фото / adme

Не багатьом вдається отримати кадри, дивлячись на які, розумієш: того, що станеться за мить, не уникнути!

Тільки уявіть, інформація поширюється нашими нервовим волокнам зі швидкістю від 3 до 120 метрів на секунду, що дуже і дуже швидко. Але навіть цього часто виявляється недостатньо, щоб встигнути зняти на камеру якийсь епічний момент.

Зібрали для вас знімки, зроблені за секунду до чогось неминучого. Створити їх допомогла її величність випадковість.

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386922

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386923

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386924

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386925

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386926

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386927

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386928

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386929

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386930

10 епічних випадкових фото за секунду до - фото 386931

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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