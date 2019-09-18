10 дурних запитань, які варто поставити вчителю

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі вчитель!

Про усі тонкощі цієї цікавої, але важкої професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" вчитель Ляйсан Замалетдінова. Які шпаргалки найбільш непомітні? Чому дзвінок для вчителя? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

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Якщо постійно списувати у відмінника, сам станеш відмінником?

Теоретично, щось корисне з цього процесу можна почерпнути. Якщо ти будеш робити це вдумливо. Існує ж навіть така форма контролю як контрольне списування.

Як за останню чверть виправити 2 на 5?

По-перше, постаратися не доводити до такого. Будь-яка оцінка – це не тільки показник знань дитини, а й показник роботи вчителя. Тому, поняття "нездібна дитина" не існує взагалі. І наша задача як вчителя навчити її хоча б на 3. Я впевнена, що будь-який педагог, побачивши бажання дитини все виправити, стати краще, обов'язково піде назустріч.

Шкільні будні

Як вчителю вижити на перерві в коридорі?

Дітей боятися не треба. Це цілком природно, що на перерві вони кричать, бавляться, грають в ігри. Коли ж ще їм це робити?

Які шпаргалки найбільш непомітні?

Справа не у шпаргалках, а у віртуозному вмінні ними користуватися. Можна списувати й з телефону, і вчитель цього не помітить. Хоча, звісно, це все ілюзія, яка є у багатьох учнів: вчитель нічого не бачить. Якщо він налаштований щось побачити – то, будьте впевнені, він побачить.

Що робити, якщо вчитель сам не знає відповіді на питання?

Сказати чесно. Це цілком нормально. Тим паче, неможливо знати все на світі. Коли ти чесно зізнаєшся, це викликає довіру, це формує образ вчителя як живої людини. По-друге, це дає право на помилку, що дуже важливо. Так само і у дитини має бути право на помилку. Тому я практично ніколи не ставлю 4 за одну-єдину помилку.

Кадр з серіалу Пуститися берега

Короткий переказ і ГДЗ – це нормально?

Не зовсім норма, тому що це не має сенсу. Якщо ти дійсно хочеш щось засвоїти, щось зрозуміти, то ГДЗ у цьому не допоможе. ГДЗ можна використовувати хіба що як самоперевірку. Однак, сумніваюсь, що хтось так робить. Щодо короткого переказу: він має місце бути в якихось екстремальних ситуаціях. Я таке допускаю.

Чому дзвінок для вчителя?

Це неправда. Це всі пішло від бажання педагога контролювати ситуацію. Насправді ж дзвінок для всіх. Дзвінок – сигнал до того, що ми закінчили роботу. Але можуть бути різні ситуації, коли вчитель не вклався у свій час.

Батьківські збори – це весело?

Зараз існує нова тенденція, що немає ніяких батьківських зборів. Ми намагаємося розв'язувати усі питання індивідуально. Якщо на батьківських зборах ти віщаєш перед усім класом, усіма батьками про якогось конкретного учня, це зовсім неетично. Втім, батьки, які зацікавлені, завжди самі виходіть з тобою на контакт.

Як допомогти дитині у навчанні

Де вчитися на вчителя?

У вас має бути вища або середня педагогічна освіта. Або, вища освіта з певного предмету з подальшим навчанням педагогіці. Однак, є думка, що найуспішніші, найталановитіші вчителі приходять у школи не з педагогічного факультету.

Скільки може заробляти учитель?

Дуже по-різному. Нижча планка в Україні це 6000 гривень. А далі все залежить від навантаження, кількості годин, додаткових функцій, які ти виконуєш тощо.

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