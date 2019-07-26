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10 дурних запитань, які варто поставити слідчому
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі – слідчий.
Про усі тонкощі цієї складної та відповідальної професії розповів слідчий Роман Закір'янов відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Як шукати докази? Скільки може заробляти слідчий? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Що робити, якщо в справі немає підозрюваних?
Значить, справу не розкрито. І ви не дуже добре зробили свою роботу. У таких випадках треба продовжувати, тому що, по-хорошому, ні одна справа не має залишатися нерозкритою.
Чому так мало виправдувальних вироків?
Це факт. Його можна пояснити великим наглядом зі сторони прокуратури, яка не дає час від часу направити справу до суду. Для виправдувального вироку одразу декілька інстанції мають дійти консенсусу, а це деколи доволі складно зробити.
Як шукати докази?
По-перше, є криміналістика, яка пояснює методику збору доказів, доказів: це і відбитки пальців, сліди взуття, якісь мікрочастинки, сліди різних запахів. По-друге, маємо метод моделювання ситуації, коли вибудовується ланцюжок подій злочину.
Чому скасували смертну кару?
У 1995 році перед Україною постала необхідність скасування смертної кари. Така дія була необхідною умовою для перебування держави в Раді Європи, як наслідок, в тому ж році на виконання смертних вироків почав діяти мораторій.
Як на допиті розколоти підозрюваного?
Все залежить від ситуації. Якщо немає достатньо доказів, це зробити дуже складно. Треба володіти професіоналізмом і точно знати, як викрити підозрюваного у брехні. Бувають випадки, коли немає потреби "розколювати" злочинця, тому що все вже відомо і позиція підозрюваного зовсім нецікава для мене, як для слідчого. Особа може взагалі відмовитися свідчити проти себе або проти родичів: це її конституційне право.
Слідчий експеримент – це цікаво?
Такий експеримент дуже рідко проводять, насправді. Ми якось проводили слідчий експеримент по факту замаху на життя, а конкретніше, щодо місця знаходження авто і з якого саме місця у цьому авто стріляли. Встановили, що найзручніша позиція – це заднє пасажирське крісло, за умови, якщо переднє вікно буде відчинене. Так справу було розкрито.
Як запобігти злочинові?
Ця зобов'язаність покладена на органи внутрішніх справ, і називається вона профілактика злочинів. Це і робота з населенням, і робота безпосередньо дільничих. Однак, таку профілактику можна і треба проводити і в сім'ях, і в школах тощо. Це задача кожного з нас.
Що робити, якщо підозрюваний – родич?
Передбачена така процедура як самовідвід, це обов'язкова вимога у процедурі розкриття злочину. Якщо родичі знали про цей самовідвід, усі ваші зібрані докази як слідчого у суді просто можуть визнати недійсними.
Де вчитися на слідчого?
Є кадетські класи, кадетські корпуси. Можна відучитися на будь-якому юридичному факультеті, а потім пройти відбір у кадрах слідчих підрозділів, слідчих органів.
Скільки може заробляти слідчий?
Слідчий може зароблять лишень свою офіційну зарплату. В залежності від структури, це від 16 до 60 тисяч гривень.
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